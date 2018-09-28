Вкладчики "Югры" обратились к генпрокурору

Активисты просят защитить финансовые интересы граждан и бизнеса

В прошлом клиенты признанной банкротом коммерческой организации дошли до высших эшелонов власти. Со своей проблемой они обратились к генпрокурору Юрию Чайке.

На основании открытого письма главы Союза вкладчиков России Николая Николаева законодатель Игорь Сухарев направил депутатский запрос в прокуратуру. Таким образом он оперативно отреагировал на просьбу своих избирателей, которые обратились в Госдуму.

Активисты обращают внимание на вопиющие факты. Они настаивают, что регулятор своими действиями нарушил финансовые интересы граждан и бизнеса, в результате чего пострадали порядка 35 тысяч россиян – предпринимателей и физлиц. Отзыв лицензии у "Югры" и ввод в банке временного управления обошлись вкладчикам слишком дорого в прямом смысле этого слова. Суммы ущерба в закрытых банках исчисляются сотнями миллиардов рублей.



Союз вкладчиков России за последний год превратился в заметную общественную силу. Активисты принимали участие в предвыборной кампании. Они распространили призыв поддержать свои требования среди кандидатов и получили множество голосов. За "благословением" вкладчики обращались к патриарху Кириллу, просили помощи у депутатов Госдумы и в итоге попали в команду Управления делами Президента РФ.

Напомним, летом прошлого года Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию, после чего отозвал лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка.

Законность действий регулятора представители банка "Югра" оспаривают в суде. Они дошли до Верховного суда России, куда два месяца назад была подана кассационная жалоба на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации, а также моратория на удовлетворение требований кредиторов.