Союз вкладчиков ищет поддержки избираемой власти

Кандидатам на выборные должности напомнили о проблемах в банковском секторе РФ

За последние пять лет Центробанк отозвал лицензии у более 300 кредитных организаций. Этот процесс "чистки" призван укрепить финансовую систему страны. Но на деле выходит, что от действий регулятора только страдают бизнес и граждане: они теряют свои деньги и не получают возмещения даже спустя годы. На это обращает внимание правительственная "Российская газета".

По закону клиентам застрахованных банков возвращают их вклады на сумму до 1,4 млн рублей. Физические лица, чьи депозиты превышают эту планку, свои фактические деньги теряют. Таковых в РФ насчитывается уже четверть миллиона, изучила "РГ" статистику . Если учесть, что зачастую на эти средства рассчитывала вся семья, то число пострадавших от политики регулятора превышает уже 3 миллиона граждан. Их совокупные потери достигают 440 млрд рублей.

Плюс 1,5 трлн руб., утраченные представителями бизнес-среды. Ведь счета индивидуальных предпринимателей и компаний вообще не страхуются. Соответственно, им не положено возмещение даже мизера в размере 1,4 миллиона.

Кроме того, очень часто отзыв лицензии у банка означает банкротство малого предприятия, что явно не способствует укреплению экономики страны.

Союз вкладчиков РФ уже обращал внимание на эту проблему и самого регулятора, и Государственной думы, куда представители ЦБ приходят с отчетами. Но все закончилось письмом ЦБ, где было заявлено, что вкладчики-превышенцы имеют право на компенсацию в порядке очереди и что за последние 6 лет они получили примерно 3% от суммы сбережений на счетах в закрытых банках. Никаких предложений, как вернуть средства пострадавшим клиентам банков, от регулятора не поступило.

В связи с этим Союз вкладчиков решил обратиться к кандидатам, идущим на выборы в Единый день голосования, 9 сентября, в надежде, что народные избранники помогут защитить интересы граждан. Как рассказал лидер объединения Николай Николаев, вообще беседовать на эту тему согласились лишь 40% кандидатов. Но большинство из них признало наличие проблемы. Претенденты на выборные должности в разных регионах и от разных политических сил, в том числе "Единой России", КПРФ, ЛДПР, заявили, что права вкладчиков необходимо всесторонне защищать на законодательном уровне, а ответственность за банковские вклады россиян должны нести как страховые компании, так и государство.

Остается надеяться, что политики и после выборов продолжат способствовать решению проблемы вкладчиков, пишет "РГ".