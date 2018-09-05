Союз вкладчиков настаивает на смене конституционного статуса ЦБ

Вынести данный вопрос предлагается на референдум

Союз вкладчиков России проделал большую предвыборную работу. В преддверии единого дня голосования, который состоится 9 сентября, организация провела опрос кандидатов по поводу их отношения к проблемам вкладчиков-превышенцев и неподконтрольного статуса Центробанка. Об этом в эфире "Эха Москвы" рассказал глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

По его словам, благодаря активной позиции ряда региональных СМИ удалось получить комментарии от 40% всех лиц, баллотирующихся на позиции различного уровня законодательной и исполнительной власти. Из них абсолютное большинство – 90% – выступили с резкой критикой действий регулятора.

"Были и те, кто поддержал идею проведения референдума об изменении конституционного статуса ЦБ", – сообщил Николаев. Он напомнил, что сейчас этот орган фактически неподконтролен никому. Бессильна даже Генпрокуратура: пострадавшие вкладчики обращались лично к генпрокурору Юрию Чайке, однако не нашли помощи.

По мнению Николаева, сейчас на ЦБ может повлиять либо президент страны, либо Госдума. Но, чтобы указать реальный масштаб проблемы, хорошо бы провести всеобщий опрос населения. Центризбирком такую процедуру позволяет при выполнении ряда условий, в том числе собрания определенного минимума подписей.

Оказать поддержку Союзу вкладчиков в этом деле готовы, в частности, кандидаты в Тюменской области. Это понятно, ведь в результате отзыва лицензий у банков вкладчики-превышенцы Сибири и Якутии потеряли в общей сложности более 1 млрд рублей. Притом, что требования кредиторов 3-й очереди ЦБ исполняет в среднем всего на 3%, напоминает Николаев.

Но и в регионах, где пострадавших клиентов банков меньше, Союз вкладчиков тоже получает поддержку. К примеру, в Нижнем Новгороде кандидаты признали, что с проблемой вкладчиков нужно разбираться на федеральном и на региональном уровне. В Московской области, Красноярском крае, Самаре политики также активно выступают за справедливое решение данного вопроса.

Впрочем, есть кандидаты, которые вообще отказались от комментариев. По мнению Николаева, это наводит на подозрение, что у кандидата есть свои корыстные интересы или он в принципе далек от проблем населения.