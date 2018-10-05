Действия РФ подорвут американскую экономику

Существует большая вероятность, что Минфин откажется от выхода на внешний рынок заимствований, если Штаты введут ограничения в отношении нового госдолга. Таким образом, Москва жестко ответит на американские санкции.

Об этом рассказал глава ведомства, первый вице-премьер страны Антон Силуанов. Он не исключил выпуск внутренних облигаций, назвав очередные санкции Белого дома "крайней мерой".

"Возможно, что в следующем году, если будут введены санкции на новые долги, мы не будем выходить на внешние рынки заимствований, будем выпускать внутренние облигации для наших финансовых институтов и населения. Уверен, что наши инвесторы вполне смогут заместить иностранных участников рынка", – заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, Силуанов рассказал, что Европа всерьез задумалась над тем, чтобы отказаться от доллара в расчетах с нашей страной. "Это всегда решения с двух сторон, поэтому мы сейчас будем работать с нашими партнерами. Я думаю, что они сейчас тоже заинтересованы", – пояснил вице-премьер.

По его словам, уже в следующем году европейский рынок будет рассчитываться с РФ своей валютой. За евро зарубежные партнеры намерены покупать российский газ.