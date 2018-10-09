В разорении "Югры" пострадавшие вкладчики обвинили ЦБ

Активисты отреагировали на заявление о массовом банкротстве

История с отзывом лицензии у коммерческой организации приобрела общественный резонанс. Одно из последних заявлений последовало от Союза вкладчиков России, председатель которого ответил на распространенную накануне Центробанком информацию о массовом банкротстве заемщиков "Югры".

Глава объединения Николай Николаев призвал регулятор не искать виновных, а бросить силы на решение проблем пострадавших вкладчиков. При этом он отметил, что массовое банкротство клиентов кредитной организации ни для кого не стало сюрпризом.

"Многократно публиковались данные из картотеки арбитражного суда, но что еще более важно, в отчетности ЦБ, которая появляется каждые 2 недели, эта информация была отражена уже давно", – сказано в посте группы "ВКонтакте" "Превышенцы банк ЮГРА и пострадавшие юр. лица".

Выходит, что Союз винит Банк России в том, что последний не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить случившееся и тем самым защитить вкладчиков. Между тем наблюдатели уличили тех, кто контролировал "Югру", в ряде ошибок. Именно из-за них кредитовавшиеся в банке компании затем столкнулись с трудностями при погашении долгов.

По словам экс-председателя правления финансового учреждения Дмитрия Шиляева, до появления нового руководства в банке просрочка по займам юрлиц составляла меньше миллиарда рублей, тогда как сейчас эта сумма превышает 200 миллиардов. Он предположил, что введенная в "Югре" временная администрация не посчиталась с интересами заемщиков.

"Стремительное ухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре" распоряжалась временная администрации", – пояснил банкир в беседе с корреспондентом РБК.

К слову, по-прежнему актуальна проблема пострадавших от действий ЦБ вкладчиков – иначе говоря, превышенцев, которые вышли за предел застрахованных лимитов (1,4 млн рублей). После отзыва лицензии у коммерческой организации многие лишились своих сбережений. В этой связи глава Союза вкладчиков требует от Центробанка принять план санации "Югры".

"ЦБ может бесконечно искать врагов, выдвигать бездоказательные конспирологические теории, но мы призываем регулятора выйти из мира иллюзий и помочь пострадавшим вкладчикам, например приняв план санации "Югры" и предотвратить нанесение ущерба бюджету страны на 200 млрд рублей или рассмотреть инициативу Валерия Гартунга в полном объеме", – призвал Николаева, передает RNS.

Он предложил несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, это путь акционеров. Он предусматривает возврат всех денег "превышенцам" при условии возврата лицензии. Во-вторых, Николаев напомнил об инициативе депутата Валерия Гартунга, который, как сообщал "Коммерсантъ", выступил за компенсации пострадавшим вкладчикам из госказны.

Напомним, летом прошлого года Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию, после чего отозвал лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Представители финансовой организации обвиняют ЦБ в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия, считают в "Югре", производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка. Их законность оспаривается в суде. Представителя финансового учреждения дошли до Верховного суда России.