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Отзыв лицензии у "Югры" привел к массовому банкротству заемщиков банка

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
За время деятельности временной администрации просроченная задолженность по кредитам выросла до 267 млрд рублей

Банк "Югра" разорился из-за того, что выдавал кредиты недобросовестным заемщикам. На этом настаивают в ЦБ. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, в настоящее время 133 заемщика "Югры", взявшие в общей сложности 267 млрд руб. в кредит, не выплачивают долг уже более 3 месяцев. Более того, надежды регулятора получить эти средства тают с каждым днем, поскольку большинство юрлиц предпринимают "активные меры, направленные на минимизацию возврата средств", начав процедуру ликвидации или банкротства.

"Именно массовое невыполнение заемщиками своих обязательств является причиной вовлечения временной администрации в многочисленные судебные разбирательства", – говорится в письме Швецова в Госдуму. 

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Между тем, по словам экс-главы правления "Югры" Дмитрия Шиляева, именно временная администрация довела до столь плачевного состояния ситуацию с заемщиками. Ведь до ее прихода просрочка по кредитам юрлиц составляла менее 1 млрд рублей. Он признал, что у заемщиков периодически возникали проблемы с платежеспособностью, особенно на фоне кризиса в экономике в 2015-2016 годах. Но банк шел навстречу клиентам, реструктурируя кредиты. При этом проценты заемщики всегда ответственно выплачивали.

"Возможно, заемщики "Югры" обращались к назначенной ЦБ временной администрации с просьбой о реструктуризации, но она не пошла им навстречу", – предположил Шиляев в беседе с РБК.

Он также опроверг сведения ЦБ о том, что практически все кредиты выдавались фирмам, связанным с бывшими собственниками "Югры". "Мы на постоянной основе изучали юридические документы наших заемщиков вплоть до их конечных бенефициаров, предоставляли эту информацию в ЦБ", – напомнил экс-глава банка. Несколько компаний действительно были аффилированы с собственником, но никак не 90%, о которых утверждает представитель регулятора. "Заявления ЦБ о 90% голословны, при этом регулятор никогда не предоставлял никаких подтверждающих эту цифру документов", – подчеркнул Шиляев.

Лицензия банка "Югра" была отозвана ЦБ в июле 2017 года. Вкладчикам было выплачено 173 млрд руб., что стало самым крупным страховым случаем в истории банков РФ. Между тем около 35 тысяч вкладчиков-превышенцев и юрлиц до сих пор не могут вернуть свои средства.

В сентябре 2018 г. Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом. Экс-правление банка намерено оспаривать данное решение.

Вера СВЕТЛОВА
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