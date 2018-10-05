Правление банка "Югра" представило новый план борьбы

Решение о банкротстве не заставило руководство кредитной организации забыть о своей ответственности перед вкладчиками

В истории "Югры" рано ставить точку. В этом убежден экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Он сообщил, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25 сентября о признании кредитной организации банкротом будет оспорено в вышестоящей инстанции.

На самом деле у банка есть такая возможность. Ранее Верховный суд признал законным введение в банк временной администрации. Однако это дело не касалось вопроса об отзыве лицензии у "Югры".

"Суд пока не принял фатального решения. Поэтому мы сохраняем уверенность в завтрашнем дне, желание вернуть банку лицензию и намерение решить все проблемы, которые накопились у наших вкладчиков", – подчеркнул Шиляев в беседе с "Лентой.ру".

Владельцы "Югры" уже неоднократно говорили и подтверждают сейчас: в случае победы в судах и возврате банку лицензии они компенсируют клиентам все средства, которые те держали на депозитах и потеряли в результате действий ЦБ. Ведь после процедуры банкротства вкладчики-превышенцы и юридические лица имеют шанс на возврат всего 3-10% своих денег – это показывает опыт и это признал регулятор.

На самом деле это легко объяснимо: принудительная продажа активов с молотка всегда проходит по крайне заниженной стоимости. Иное дело акционирование долга, на которое готовы пойти владельцы "Югры".

"Вкладчики-превышенцы становятся держателями бумаг "Югры" в соответствии с размером утраченных средств. То есть, фактически, обязательства банка конвертируются в его капитал. Затем мы организуем обратный выкуп акций, который, по расчетам, продлится не более 2,5 лет, но на самом деле мы постараемся сделать это еще быстрее", – раскрыл Шиляев план главного акционера. Он отметил, что это известный на рынке механизм. Его применял ЦБ, к примеру, при санации банка "Пересвет".

Пострадавших вкладчиков такой вариант тоже устраивает. Более того, в декабре прошлого года они сами обращались к главе ЦБ с просьбой применить в случае с "Югрой" не процедуру банкротства, а механизм bail-in.

Однако для того чтобы претворить план в действие, руководство банка, пусть и с пометкой "экс", должно отстоять свою правоту в суде. По их мнению, предотвратить банкротство в кассации вполне реально.

"Во-первых, в нашем распоряжении большое количество фактов, доказывающих недобросовестность регулятора, который, по сути, спровоцировал отзыв лицензии у "Югры". Во-вторых, мы готовы подкреплять эту фактуру независимой экспертизой и намереваемся привлечь к оценке активов "Югры" компетентных специалистов", – рассказал Шиляев.

Важно, что главный акционер банка Алексей Хотин настроен продолжать бороться за банк и клиентов. Он не подался в бега, живет в Москве, готов сотрудничать с государственными органами и общаться с вкладчиками.

Но ему и нечего скрываться. "Дыра" размером почти 150 млрд руб. образовалась у банка за время работы там временной администрации. До того, как за дело взялись представители АСВ, капитал "Югры" был положительным, все предписания ЦБ четко соблюдались. Это потом признали даже представители регулятора. В качестве претензии временная администрация указывала на плохое качество кредитного портфеля. Но это вообще странно слышать. До пришествия АСВ у "Югры" не было проблем с заемщиками, все кредиты обслуживались. "Могу лишь предположить, что временная администрация просто не смогла или намеренно не захотела договориться с заемщиками о своевременном погашении долга или его реструктуризации", – отметил Шиляев.

Банк "Югра" был лишен лицензии 28 июля 2017 года. При принятии решения ЦБ опирался на сведения временной администрации в лице АСВ о полной утрате банком своего капитала и рискованных операциях со средствами клиентов. Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" составил 169,2 млрд руб., что стало абсолютным рекордом в банковской истории России. При этом почти 35 тысяч граждан, чьи вклады были больше 1,4 млн руб., и предприниматели так и не получили свои средства назад.

Правление "Югры" оспорило действия регулятора.