Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Правление банка "Югра" представило новый план борьбы

Фото: Петр Козлов/Utro.Ru
Решение о банкротстве не заставило руководство кредитной организации забыть о своей ответственности перед вкладчиками

В истории "Югры" рано ставить точку. В этом убежден экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Он сообщил, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25 сентября о признании кредитной организации банкротом будет оспорено в вышестоящей инстанции.

На самом деле у банка есть такая возможность. Ранее Верховный суд признал законным введение в банк временной администрации. Однако это дело не касалось вопроса об отзыве лицензии у "Югры".

По теме

"Суд пока не принял фатального решения. Поэтому мы сохраняем уверенность в завтрашнем дне, желание вернуть банку лицензию и намерение решить все проблемы, которые накопились у наших вкладчиков", – подчеркнул Шиляев в беседе с "Лентой.ру".

Владельцы "Югры" уже неоднократно говорили и подтверждают сейчас: в случае победы в судах и возврате банку лицензии они компенсируют клиентам все средства, которые те держали на депозитах и потеряли в результате действий ЦБ. Ведь после процедуры банкротства вкладчики-превышенцы и юридические лица имеют шанс на возврат всего 3-10% своих денег – это показывает опыт и это признал регулятор.

На самом деле это легко объяснимо: принудительная продажа активов с молотка всегда проходит по крайне заниженной стоимости. Иное дело акционирование долга, на которое готовы пойти владельцы "Югры".

"Вкладчики-превышенцы становятся держателями бумаг "Югры" в соответствии с размером утраченных средств. То есть, фактически, обязательства банка конвертируются в его капитал. Затем мы организуем обратный выкуп акций, который, по расчетам, продлится не более 2,5 лет, но на самом деле мы постараемся сделать это еще быстрее", – раскрыл Шиляев план главного акционера. Он отметил, что это известный на рынке механизм. Его применял ЦБ, к примеру, при санации банка "Пересвет".

Пострадавших вкладчиков такой вариант тоже устраивает. Более того, в декабре прошлого года они сами обращались к главе ЦБ с просьбой применить в случае с "Югрой" не процедуру банкротства, а механизм bail-in.

Однако для того чтобы претворить план в действие, руководство банка, пусть и с пометкой "экс", должно отстоять свою правоту в суде. По их мнению, предотвратить банкротство в кассации вполне реально.

"Во-первых, в нашем распоряжении большое количество фактов, доказывающих недобросовестность регулятора, который, по сути, спровоцировал отзыв лицензии у "Югры". Во-вторых, мы готовы подкреплять эту фактуру независимой экспертизой и намереваемся привлечь к оценке активов "Югры" компетентных специалистов", – рассказал Шиляев.

Важно, что главный акционер банка Алексей Хотин настроен продолжать бороться за банк и клиентов. Он не подался в бега, живет в Москве, готов сотрудничать с государственными органами и общаться с вкладчиками.

Но ему и нечего скрываться. "Дыра" размером почти 150 млрд руб. образовалась у банка за время работы там временной администрации. До того, как за дело взялись представители АСВ, капитал "Югры" был положительным, все предписания ЦБ четко соблюдались. Это потом признали даже представители регулятора. В качестве претензии временная администрация указывала на плохое качество кредитного портфеля. Но это вообще странно слышать. До пришествия АСВ у "Югры" не было проблем с заемщиками, все кредиты обслуживались. "Могу лишь предположить, что временная администрация просто не смогла или намеренно не захотела договориться с заемщиками о своевременном погашении долга или его реструктуризации", – отметил Шиляев.

Банк "Югра" был лишен лицензии 28 июля 2017 года. При принятии решения ЦБ опирался на сведения временной администрации в лице АСВ о полной утрате банком своего капитала и рискованных операциях со средствами клиентов. Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" составил 169,2 млрд руб., что стало абсолютным рекордом в банковской истории России. При этом почти 35 тысяч граждан, чьи вклады были больше 1,4 млн руб., и предприниматели так и не получили свои средства назад. 

Правление "Югры" оспорило действия регулятора.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина наживется на "Северном потоке - 2"

Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода

Неужели опять ГРУ: Белоруссия высылает шпионов

Иностранцы объявлены персонами нон грата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей