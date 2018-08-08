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Оздоровление "Югры" выгоднее ее банкротства

Фото: Петр Козлов/Utro.Ru
В Союзе вкладчиков указали на альтернативное решение ситуации с кредитной организацией

Несмотря на то что Центробанк настаивает на банкротстве банка "Югра" как единственно возможного варианта развития событий, в Союзе вкладчиков РФ уверены – есть более оптимистичный сценарий. Причем он проработан с учетом выгод как клиентов оставшегося без лицензии банка, так и его акционеров, а также самого регулятора.

"На сегодняшний день есть, по сути, единственный адекватный вариант, который бы устроил все стороны, в том числе и Центральный банк. Это все-таки рассмотрение Центральным банком плана финансового оздоровления "Югры", который был предложен собственником", – говорит глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

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В частности, данный план предполагает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств. Это огромная сумма: 172,5 млрд руб. – именно во столько обошелся казне данный страховой случай, ставший самым крупным в истории России. В противном случае эти деньги так и останутся в графе убытков страны. Это плюс к тем 23 трлн руб., которые, по подсчетам экономиста Сергея Глазьева, РФ потеряла вследствие нынешней политики регулятора.

При этом банкротство банка не решает проблем вкладчиков-превышенцев и юридических лиц. Практика показывает, что кредиторам третьей очереди в подобных случаях возвращают всего 3% потерянных ими средств. Принимая во внимание статистику, которую дает сам ЦБ, кредиторам обанкроченных банков можно просто прощаться с лежавшими на счетах деньгами. В то время как собственники "Югры" гарантируют полный возврат денежных средств, подчеркивает Николаев.

Ранее на это же обстоятельство Союз вкладчиков указал в открытом письме в Госдуму, опубликованном в конце июля. Депутатов просили довести до конца парламентское расследование и вынести свой вердикт насчет действий регулятора в отношении "Югры".

Этой весной в ГД уже состоялся круглый стол, посвященный данной теме. Однако представители ЦБ на него не явились, хотя и получили официальное приглашение. Настаивать же парламентарии не могли: в сложившейся государственной системе Центробанк стоит особняком, он не контролируется ни одной государственной инстанцией. Как отметил профессор МГИМО Валентин Катасонов, получается такое "государство вне государства".

Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО Банк "Югра" 28 июля 2017 года. Собственники банка оспорили решение ЦБ в Арбитражном суде. Судебные процессы тянутся до сих пор. Очередное заседание суда по делу о банкротстве "Югры" назначено на 9 августа 2018 года. При этом вкладчики не оставляют надежд, что регулятор прислушается к доводам акционеров банка и согласится на план оздоровления, который позволит не только вернуть все деньги клиентам кредитной организации, но и каждую копейку, потраченную на выплаты из госбюджета.

Николай ВИКТОРОВ
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