Удивительное рядом: как ЦБ, спасая от банкротства банк, обанкротил 35 тысяч граждан

В деле "Югры" открываются странные факты

Банк "Югра" лишился лицензии, несмотря на абсолютное выполнение всех предписаний регулятора. При этом закрытие кредитной организации ЦБ провел с нарушением установленных законом процедур. На этот факт обратил внимание глава Союза вкладчиков РФ Николай Николаев.

В частности, одним из оснований для введения временной администрации в банк "Югра" послужило наличие ранее утвержденного плана участия АСВ в осуществлении мероприятий по предупреждению банкротства банка. Между тем план этот был подписан руководством ЦБ "без проведения процедур, установленных ст.189 п.п.47-49 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и "Положением о принятии решения об участии ГК "АСВ", указывает Николаев. Более того, сам документ можно назвать "планом" с большой натяжкой, поскольку в нем не предлагалось никаких мер по финансовому оздоровлению банка.

Однако именно наличие этого "плана" позволило ввести в банк временную администрацию, деятельность которой в конечном итоге привела к отзыву лицензии у "Югры". В результате бюджет страны лишился 172 млрд руб., а почти 35 тысяч вкладчиков, державших на счетах банка более 1,4 млн руб., остались без своих денег.

"Даже если процедура банкротства будет осуществлена, на что так сильно давит ЦБ, превышенцам достанется, по данным самого же ЦБ за 2012-2018 гг., от 3 до 10% от суммы превышения, а юридическим лицам и вовсе рассчитывать не на что", – указывает Николаев.

Ранее он опубликовал открытое письмо руководству Госдумы с просьбой взять под защиту вкладчиков, чьи права были нарушены в результате закрытия кредитной организации, и провести расследование деятельности руководства ЦБ, по вине которого пострадали интересы граждан и государства.