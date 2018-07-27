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Кредиторы третьей очереди, в число которых входят юридические лица и граждане, державшие на счетах банков с отозванной лицензией более 1,4 млн руб., в период с 2012 г. по 2018 г. получили в общей сложности 27 млрд рублей. Это следует из письма заместителя директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ С.В. Клочко. При этом регулятор признает, что требовалось выплатить как минимум 854 млрд рублей. Получается, владельцам возвращено лишь 3,2% их средств.
На вопрос, сколько всего денег оказалось заморожено на счетах банков после отзыва лицензии, Союзу вкладчиков в ЦБ так и не ответили, указал председатель организации Николай Николаев. Впрочем, по его мнению, даже на основании открытой информации можно судить о крайней неэффективности нынешней системы оздоровления банковской системы.
"Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 трлн, потраченных на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам аналитиков, 2,6% от ВВП", – приводит Николаев официальные данные. Но он предлагает к этим цифрам прибавить как минимум 854 млрд руб., которые потерял бизнес из-за санации банков. Это еще 0,7% ВВП.
"Итого получается 3,3% от ВВП, – считает глава Союза вкладчиков РФ. – Это 80% государственных расходов на медицину в 2017 г. или 91% бюджетных трат на образование", – напоминает он и задается вопросом, что тому виной: "неэффективная банковская система или действия надзорного органа?"
Косвенным ответом может служить иск Центробанка о банкротстве санкт-петербургского банка "Советский". За последние три года эта кредитная организация прошла три процедуры санации, напоминает РБК, но все равно дело закончилось отзывом лицензии.
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