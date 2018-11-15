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Назван решающий фактор уязвимости российской экономики

Фото: www.globallookpress.com
Финансовая система РФ нуждается в адаптации

Ценовые колебания – основной враг обогащения страны. Главным образом это изменения на сырьевых рынках, в частности стоимости нефти и газа.

О причинах волатильности рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на VIII Конгрессе финансистов Казахстана. По ее словам, российская экономика постоянно подвержена каким-либо рискам, поэтому необходимо всегда быть начеку.

Также на волатильность экономики РФ, по мнению председателя ЦБ, оказывают давление перемены "в потоках капитала на рынки", которые приводят в порядок денежно-кредитную картину развитых экономик. Среди других факторов, которые отметила Набиуллина, – геополитика и внешнеторговые барьеры, которые в нынешних реалиях лишь множатся.

Чтобы спокойно пережить шок от потоков капитала, считает она, важно использовать дополнительные инструменты для финансовой устойчивости, которую может обеспечить, к примеру, торможение валютных операций.  

Москва – обладательница такого инструментария. Сюда глава Банка России включила автоматические валютные свопы, послабления для кредитных организаций и аукционные инструменты.

"Все это дает время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы. Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала приостановка валютных операций в рамках правила", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Впрочем, несмотря на приостановку закупок валюты Минфином, аналитики рисуют безрадостную перспективу рублю относительно долларового курса. Эксперты обещают, что "американец" может перешагнуть психологическую отметку в 70 рублей.

Оксана ПОДТУРКИНА
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