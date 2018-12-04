Россиянам отказали в широких гуляниях на Новый год

Ближе к праздникам эксперты ожидают нового скачка цен

Инфляция и падение доходов сделали свое черное дело: новогодние застолья пройдут достаточно скромно. Специалисты поделились своим прогнозом относительно того, во сколько обойдутся соотечественникам зимние праздники.

К Новому году всегда растет цена на куриные яйца, в ноябре она уже повысилась на 4%, а в конце декабря эксперты ждут нового подорожания. Впрочем, после новогодних праздников стоимость этого продукта может упасть, рассказал ТАСС заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Основная причина дорогих яиц – любимые всеми россиянами салаты оливье и селедка под шубой.

Сезонное подорожание сильнее всего затронет овощи и фрукты. По словам Леонова, огурцы уже стоят дороже на 7,6%, а помидоры – на 6,5%. При этом нынешний уровень цен на эти овощи гораздо ниже прошлогоднего: цена на огурцы на 24% меньше прошлогодней, а на томаты – на 19,5%. Кроме того, в начале нового года всегда дорожает картофель, так как на рынке остается меньше качественной продукции.

Глава Национального мясного союза Сергей Юшин считает, что, "широкого гуляния" на Новый год не будет. Но в то же время не ожидается и резкого скачка цен: "Я не думаю, что у нас есть предпосылки для роста цен, который бы выходил за рамки обычных сезонных колебаний".



Вместе с тем, по словам Юшина, мясные изделия и колбасы подорожают, потому что увеличиваются цены на корма и импортные витамины и лекарства – все это скажется на себестоимость продукции. Он добавил, что некоторые розничные сети могут устраивать акции и распродажи перед Новым годом, чтобы привлечь больше покупателей, а другие – напротив, повысят цены.



Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон также считает, что объективных причин для роста цен на хлеб и кондитерские изделия нет. "По прогнозу РОСПиК, цены на хлеб и хлебобулочные изделия за 2018 год подорожают не более чем на 4-5%", – уточнил он. Традиционно в предновогодние дни повышенным спросом пользуются пряники и печенье в подарочной упаковке, пшеничный хлеб, а также торты и пирожные.

Еще меньше инфляция повлияет на стоимость кондитерских изделий – за 2018 год они подорожают всего на 1%, считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. Цены на шоколад и конфеты практически не выросли с прошлого года, а торты и пирожные лишь немного подорожали, отметила она.

Не ждет подорожания икры и рыбы и исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Он уточнил, что в 2018 г. оптовые и розничные цены упали примерно на 30-40%, и торговые сети вряд ли станут повышать стоимость перед Новым годом. Исключением может стать лишь свежая рыба, добавил эксперт.

Молоко и молочные продукты также не будут дорожать. По словам главы "Союзмолока" Андрея Даниленко, эта продукция не относится к категории, цены на которую вырастают перед новогодними праздниками. А вот икра и мандарины из Абхазии, напротив, станут дешевле.