Бензин подорожает к Новому году

Правительство не сумеет сдержать рост цен

Колебания нефтяных котировок и запрет на продажу топлива трем трейдерам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, которых заподозрили в спекуляции, вызовут очередной всплеск цен на горючее. Автомобилистам в преддверии новогодних праздников придется раскошелиться на заправках.



Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2018 г. составила $70,92 за баррель. В тот же период прошлого года она стоила 52,17 доллара. Таким образом, нефть подорожала почти на 36%. Это достаточно ощутимый рост, если учесть, что по итогам прошлого года она подорожала на 26,6%, сообщает Life.ru со ссылкой на официальные данные Министерства финансов РФ.

Автолюбители недаром опасаются очередного скачка цен. За последнюю неделю средняя стоимость дизельного топлива выросла на 13 коп., и это не предел. Эксперты признают, что опасность удорожания горючего существует, но, по их словам, колебания нефтяных котировок тут ни при чем.

"Бензин и дизельное топливо у нас дорожают в любом случае: и при подорожании нефти, и при падении цен на нефть. Поэтому повышение цены на нефть как таковое на стоимости бензина никак не скажется. У нефтяников на каждый случай есть своя причина, и любое подорожание топлива они могут объяснить", – пояснил директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

По его словам, правительство в принципе не способно сдержать цены на топливо. "Крупнейшие нефтяные компании, которые производят более 80% топлива в России, могут контролировать рынок. У них есть все рычаги влияния для того, чтобы даже после подписания соглашения о заморозке цен переписывать ценники", – отметил специалист.

Старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова отмечает, что повышение цен может быть связано с сезонным фактором и с повышенным спросом в преддверии грядущего подорожания. Участники рынка закупают топливо по нынешним ценам, стараясь успеть перед повышением НДС с 1 января с 18 до 20%. До конца года, по мнению Орловой, цены могут вырасти еще как минимум на 3-5%.

С такой оценкой согласна ведущий аналитик компании "Эксперт плюс" Мария Сальникова. "Динамика стоимости топлива на внутреннем рынке будет негативной. Недавнее разрешение независимым АЗС повышать цены на топливо – это одна из причин, по которым топливо продолжает дорожать. Мы ждем скачок цен на 4-5% за декабрь", – говорит она. По расчетам компании, бензин АИ-92 может подорожать с 42,72 до 45 руб. за литр, АИ-95 – с 46,23 до 49 руб. за литр.

"Для того чтобы не росли цены на бензин и дизтопливо, правительство не должно повышать акцизы и ставку НДС хотя бы на бензин. Нужно разобраться с ценообразованием бензина на внутреннем рынке. Иначе ситуация будет оставаться напряженной", – дал совет властям ведущий экономист компании "Финист" Денис Лисицын. Он привел в пример Францию, жители которой добились моратория на повышение топливных акцизов, хотя француз на среднюю зарплату может купить больше топлива, чем россиянин.

Другие эксперты полагают, что правительству нужно усилить контроль над биржевыми торгами. Чем больше будет надежных трейдеров, тем более гибким будет ценообразование. А эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов отмечает, что сырьевая биржа является одной из главных инфраструктурных причин неравномерного колебания цен на топливо. Поэтому решение о контроле допуска к бирже спекулянтов сейчас вполне обоснованно.