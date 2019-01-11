Забудьте о Турции: отдых за границей резко подорожает

Путешествия становятся роскошью

Рост цен на топливо, повышение НДС и ослабление российской валюты нанесли сокрушительный удар по сфере туризма – выросли как цены на организованные туры, так и на отдельные услуги.

Путевки за границу подорожали на 15-20% по сравнению с прошлым годом, рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчинин. Он добавил, что на рост цен повлияло и повышение стоимости проживания в отелях на некоторых направлениях.

Больше на 5-10% заплатят за отдых и путешественники по России. Эксперты компании Anex Tour тоже отметили, что цены на турпакеты выросли: так, минимальная стоимость тура по РФ достигла в новом году 22 тыс. руб. на человека, а Таиланд и Доминикана обойдутся россиянам в 41 и 57 тыс. руб. соответственно.

При этом генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян считает, что рост цен на путевки как в России, так и за рубежом не превысит 10%. При этом он уточнил, что речь идет о валютной стоимости отдыха за границей. "Туры в Грецию подорожали на 5-7%, а в Турцию – на 7-10%. Это два главных рынка для европейской части России", – объяснил Мкртчян. Он добавил, что жители Сибири чаще ездят отдыхать в Таиланд, Китай и Вьетнам, а на эти направления цены в валюте выросли на 5-7%.

Из-за роста цен на топливо подорожала на 20-30% и стоимость перелетов для путешественников. Хотя туроператоры отмечают, что в некоторые страны билеты подешевели: на 14% упали цены на поездки в Италию, на 8,5% – в Германию. Однако средняя цена билетов по России выросла на 5,5%.