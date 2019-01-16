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Киев избавится от газовой зависимости от РФ

Фото: www.globallookpress.com
От цели Незалежную отделяют каких-то четыре шага

Чтобы "слезть" с российской топливной иглы, Украине надо добывать больше газа и выйти на европейский рынок, уверен премьер-министр страны Владимир Гройсман. Всего же в его списке четыре пункта, четкое следование которым приведет Незалежную к успеху.

За ее энергонезависимость также отвечает энергоэффективность и субсидирование, выступающее грантом защиты населения. 4 шага, которые освободят Киев от газовой кабалы, Гройсман расписал в своем Twitter, отметив, что украинцы постепенно отказываются от голубого топлива.

"Ежегодно уменьшаем потребление газа, а в этом году заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по сбережению", – заверил премьер.

Не забыл он похвалиться правительственной инициативой. Речь идет о монетизации субсидий, которая началась с 1 января.

"Средства, которые будут сэкономлены, человек сможет оставить себе на собственные нужды", – разъяснил Гройсман. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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