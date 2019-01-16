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Чтобы "слезть" с российской топливной иглы, Украине надо добывать больше газа и выйти на европейский рынок, уверен премьер-министр страны Владимир Гройсман. Всего же в его списке четыре пункта, четкое следование которым приведет Незалежную к успеху.
За ее энергонезависимость также отвечает энергоэффективность и субсидирование, выступающее грантом защиты населения. 4 шага, которые освободят Киев от газовой кабалы, Гройсман расписал в своем Twitter, отметив, что украинцы постепенно отказываются от голубого топлива.
4 кроки до енергонезалежності України:— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 января 2019 г.
1. Збільшення видобутку власного газу.
2. Енергоефективність.
3. Інтеграція нашої ГТС до європейського ринку.
4. Субсидії як захист населення. pic.twitter.com/EE9szFaocK
"Ежегодно уменьшаем потребление газа, а в этом году заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по сбережению", – заверил премьер.
Не забыл он похвалиться правительственной инициативой. Речь идет о монетизации субсидий, которая началась с 1 января.
"Средства, которые будут сэкономлены, человек сможет оставить себе на собственные нужды", – разъяснил Гройсман.
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