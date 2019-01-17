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Во Львове защитили русский язык

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной взяли свои слова обратно

Львовский окружной административный суд признал противоправным решение депутатов областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба движения "Украинский выбор – Право народа", выигравшего дело. Отмечается, что такие же иски позднее подали еще два украинских гражданина. В итоге все они были объединены в одно производство.

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"Украинский выбор – Право народа" подчеркивает, что движение отстаивает конституционные права граждан, прежде всего русскоязычного населения Украины, и будет добиваться отмены "антиконституционных решений политиков, одержимых русофобской истерией". 

Львовский областной совет седьмого созыва принял решение "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" 18 сентября прошлого года.

Валентина МАЙОРОВА
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