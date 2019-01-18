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США пошли на уступки Китаю в торговой войне

Фото: www.globallookpress.com
Американцы испугались последствий

По информации американских СМИ, в Вашингтоне задумались об отмене пошлин на товары из КНР.

Как сообщает the Wall Street Journal, такую инициативу выдвинул министр финансов Стивен Мнучин. Он считает, что подобная мера успокоит рынки и позволит получить поддержку Китая в долгосрочной перспективе.

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Летом прошлого года Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 25% на импорт товаров из КНР. В ответ Пекин немедленно ввел собственные ограничительные меры на продукцию американских компаний.

Валентина МАЙОРОВА
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