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По информации американских СМИ, в Вашингтоне задумались об отмене пошлин на товары из КНР.
Как сообщает the Wall Street Journal, такую инициативу выдвинул министр финансов Стивен Мнучин. Он считает, что подобная мера успокоит рынки и позволит получить поддержку Китая в долгосрочной перспективе.
Летом прошлого года Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 25% на импорт товаров из КНР. В ответ Пекин немедленно ввел собственные ограничительные меры на продукцию американских компаний.
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