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Лишает витаминов: названа новая опасность популярной пищевой добавки

Фото: pixabay.com
Привычные сладости больше не будут радовать своим вкусом

Любители здорового образа жизни давно пугают потребителей пальмовым маслом – многие считают, что замена натуральных жиров этим продуктом вредит здоровью.

За прошедший год импорт пальмового масла в нашу страну вырос почти в 2 раза, при этом мнения экспертов о вреде или пользе этого заменителя расходятся, отмечает "Лайф".

Заместитель председателя Комитета Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова считает, что  никакой пользы в пальмовом масле нет, а при замене молочного жира на растительный покупатель лишается витаминов, полезного белка кальция и витаминов,  

По мнению доктора фармацевтических наук Ирины Гаммель, качество кондитерских изделий, в которых пальмовое масло используется вместо масла какао, становится ниже. Правда, печенье и конфеты при этом дешевеют. 

"Пальмовое масло примерно в 3 раза дешевле молочного жира. Это помогает фальсификаторам снижать себестоимость молочных продуктов и кондитерских изделий", – подчеркивает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

При этом продукты, в которых добавляется это масло, дольше хранятся и способны стойко переносить перепады температур во время перевозки – все это также прибавляет популярности этому распространенному заменителю.

К сожалению, недобросовестные производители часто добавляют пальмовое масло в такую еду, в которой его быть не должно – к примеру, в майонез или даже сливочное масло.

Эксперты предупреждают, что нужно внимательно изучать этикетки товаров, чтобы не попасться на удочку ушлых маркетологов. К примеру, если на упаковке написано "сметанный продукт", в нем может содержаться пальмовое масло, причем на абсолютно законных основаниях. К счастью, с середины этого года натуральные молочные продукты и продукты, в которых использованы растительные жиры, должны будут стоять в магазине на разных полках.

Валентина МАЙОРОВА
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