БАМ и Транссиб снова объявлены стройками века

Реконструкция железнодорожных артерий позволит в 1,5 раза увеличить пропускную способность путей

У легендарного БАМа юбилей. В 2019 г. исполняется 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Работы там кипят и сейчас. Десятки лет 4 тыс. км железнодорожных путей, проложенных в советские годы от города Тайшет в Иркутской области и до Советской Гавани на берегу Тихого океана, помогали развивать Сибирь и Дальний Восток. Пришло время новых свершений.

Модернизация БАМа и Транссиба признана приоритетной государственной задачей. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г.

"В 2025 г. более чем в полтора раза, до 210 млн тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Это важно для развития Дальнего Востока и Сибири. Развитие этих регионов – важнейшая задача", – указал президент.

Работа уже идет. Проект глубокой реконструкции, а местами и новой прокладки БАМа без преувеличения можно назвать "стройкой 21 века", учитывая масштаб, объем инвестиций и конечную цель. Ведь восточный полигон призван обеспечивать не только внутренние потребности страны и служить для облегчения связей отдаленных регионов с центром, но и необходим для укрепления внешних связей, в частности налаживания экспортной торговли с Китаем, Индией, Кореей, Японией.

Без скоростных железных дорог и качественной инфраструктуры этого достичь невозможно, отмечает гендиректор "Группы компаний 1520", ведущей большинство работ по реконструкции БАМа и Транссиба, Алексей Крапивин.

"Сильная экономика – залог суверенитета. А без современной инфраструктуры нет сильной экономики. Вот что мы строим на БАМе", – говорит Крапивин.

На первом этапе модернизации в проект будет инвестировано 554,1 млрд рублей. Они потребуются, чтобы перевести одноколейный, местами не электрифицированный БАМ в современную транспортную артерию, благодаря которой поезда могли бы проезжать страну с востока на запад максимум за неделю.

Для этого строятся разъезды, способные принимать длинные составы, прокладываются вторые пути. Большое внимание уделяется автоматизации: оборудование для "умных" систем управления движением монтируется во всех диспетчерских центрах.

В 2018 г. в эксплуатацию сдан 41 объект Восточного полигона, из них 27 построены на БАМе. Это уже позволило заметно увеличить пропускную способность однопутных участков дороги. Кроме этого, открыт 465-метровый мост через реку Кованта, пункт технического обслуживания локомотивов на станции "Уссурийск", центр экипировки тепловозов на станции "Февральск".

Идет работа и по расширению транспортных артерий от угольных месторождений Кузбасского и Южно-Якутского бассейнов к портам на Тихом океане. В частности, на участке Бамовская – Тында построили разъезды с системами автоматического управления. Это дало возможность вдвое увеличить пропускную способность линии. А с открытием нового разъезда "Утиный" и продлением путей еще на четырех станциях увеличились объемы перевозок угля в порты Ванинского узла.

Благодаря реконструкции 9 мостов, открытых в 2018 г., следующие по Транссибу поезда могут не снижать скорость на этих участках. Сейчас идет возведение грандиозной переправы через реку Зею в Амурской области. Мост длиной 1 км уже соединен пролетами, его открытие ожидается в 2019 году.

Всего на Восточном полигоне только "Группа компаний 1520" строит около 125 объектов: разъезды, мосты, вторые пути, станции, двухпутные вставки, а также депо, локомотивные хозяйства и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Работать приходится в крайне тяжелых условиях вечной мерзлоты, температура там опускается до -50°C. На некоторые участки технику можно доставить только зимой по льду. Поэтому требуется крайне скрупулезный расчет во всем – любая ошибка оборачивается значительными финансовыми затратами. Но работы ведут знатоки своего дела.

"В России вечно что-то обсуждают. И занимаются этим, как правило, те, кто и не собирался ничего делать. А нам болтать некогда, мы по всей стране что-то строим. И в Москве, и в Сибири. БАМ – это будущее, а делать историю всегда непросто", – отмечает глава "Группы 1520".

Завершение первого этапа работ на БАМе запланировано на 2019 год. На данный момент все сроки строго выдерживаются, и результаты работ видны в действии. Но до окончания "стройки 21 века" еще далеко. Ведь БАМ и Транссиб должны обеспечить пропускную способность с большим запасом – потребности российской экономики будут расти!

