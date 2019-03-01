Россияне в панике: уволят каждого третьего

Весенние сокращения покажутся детским лепетом

В последнее время в России активно обсуждается необходимость модернизации экономики, без которой страна рискует навсегда остаться в мировых аутсайдерах. Во всем мире существует тренд на "цифровизацию", то есть повсеместное внедрение информационных технологий, о чем неоднократно говорили многие высшие представители власти, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Без современных знаний и навыков скоро перестанут брать на работу. России это грозит масштабными сокращениями.



Буквально на днях стало известно, что этой весной работу потеряют порядка 115 тысяч человек, однако это еще цветочки. Россияне уже начали ощущать наступление Четвертой промышленной революции, которая оставит в прошлом многие профессии, связанные прежде всего с монотонной работой и физическим трудом. На смену им придут автоматизированные системы, а человеку останется лишь высокоинтеллектуальная и творческая деятельность. И к этому готов далеко не каждый.

Последнее исследование показало, что каждый третий работник чувствует, что находится под угрозой сокращения именно из-за отсутствия знаний, которые требует цифровая экономика. А примерно половина населения и вовсе настроена пойти на курсы повышения квалификации, которые позволят им сохранить работу, пишет "Российская газета". Пока инициативу проявляют относительно молодые группы, не достигшие планки 45 лет. К слову, уже примерно в этом возрасте у среднестатистического соискателя начинаются проблемы с трудоустройством.

Что касается людей постарше, которые входят в группу так называемого предпенсионного возраста, то среди них такой активности не наблюдается.