Визы в США станут дешевле

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С 4 марта разрешение на въезд в США для граждан России обойдется дешевле – в 160 долларов. Об этом сообщили в российском МИДе.
"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей ",
– говорится в заявлении дипведомства.
Аналогичным образом подешевеют российские визы для американцев.
По мнению МИД РФ, возвращение к прежним ценам на оформление документов служат "хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества".
В декабре 2018 года посольство США в Москве сообщило, что с 2019 года стоимость многократной трехлетней виза B1/B2 сроком для россиян составит 303 доллара, а однократная – в 160 долларов.
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