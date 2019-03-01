Визы в США станут дешевле

Москва и Вашингтон договорились снизить пошлины на получение документа

С 4 марта разрешение на въезд в США для граждан России обойдется дешевле – в 160 долларов. Об этом сообщили в российском МИДе.



"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей ",

– говорится в заявлении дипведомства.

Аналогичным образом подешевеют российские визы для американцев.

По мнению МИД РФ, возвращение к прежним ценам на оформление документов служат "хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества".

В декабре 2018 года посольство США в Москве сообщило, что с 2019 года стоимость многократной трехлетней виза B1/B2 сроком для россиян составит 303 доллара, а однократная – в 160 долларов.