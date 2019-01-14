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Россия и США уравняют стоимость виз

Фото: www.globallookpress.com
Но сначала Вашингтон повысил ставки

Приказ МИД РФ об установлении цен на визы для американцев в соответствии с тарифами США для россиян, направлен в Минюст. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

Дипломат пояснил, что у РФ и США не было договора по величине сборов за выдачу въездных документов. В России с 2017 г. стоимость виз для американцев, как и для граждан, например, Великобритании и Саудовской Аравии, стали зависеть от кратности визы:

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"90 долларов США за однократную визу, 144 доллара США за двукратную визу и 270 долларов США за многократную визу. Если виза оформляется в срочном порядке (в течение 1-3 дней), то сбор, соответственно, оплачивается в двойном размере", – пояснил Иванов в интервью РИА "Новости".

Однако в Вашингтоне углядели в этом дискриминацию американцев. И повысили свои ставки несмотря на то, что переговоры с российской стороной шли, казалось бы, успешно – РФ согласилась уровнять стоимость виз с США и направила соответствующий приказ на оформление. В декабре 2018 г. посольство США в Москве объявило, что с 2019 г. многократная виза B1/B2 сроком на три года обойдется россиянам в 303 доллара, однократная – 160 долларов.

"Жаль, что американские партнеры пошли на повышение визовых сборов несмотря на наличие у них информации, – отметил замглавы МИД РФ.– Мы готовы к диалогу с США", – подчеркнул он.

Николай ВИКТОРОВ
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