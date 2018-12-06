Уехать в Британию на ПМЖ теперь не получится

Предприниматели из РФ с завтрашнего дня не смогут получить в Соединенном Королевстве въездную визу инвестора. Такое решение принято в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории государства, однако по сути это является продолжением политики Лондона после инцидента с покушением на бывшего сотрудника ГРУ в Солсбери.



Британские власти при помощи отмены виз решили нанести "удар по олигархам", сообщает The Times. Виза инвестора ранее позволяла человеку получить постоянный вид на жительство в Великобритании, а затем и британский паспорт по упрощенной процедуре. Достаточно было инвестировать в британскую экономику £2 млн ($2,55 млн), чтобы получить вид на жительство через пять лет. Чтобы сократить этот срок до двух и трех лет, нужно было увеличить объем вложений до £5 млн и £10 млн соответственно.

Фактически это означало, что любой состоятельный человек может купить британское подданство и отмывать в Соединенном Королевстве капиталы, полученные на родине нечестным путем. Теперь же этому будет положен конец.

Возможностью остаться в Соединенном Королевстве на постоянной основе за солидный денежный взнос за десять лет воспользовались более 3 тысяч человек. Причем 60% из них составляли граждане России и Китая, сообщили в МВД страны. В этом году такой услугой воспользовались 38 россиян.

"Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой", – приводит газета слова замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс.

Уже поданные заявления на визы инвестора будут обработаны обычным образом, но прием новых будет полностью прекращен до дальнейших распоряжений, которые последуют не раньше 2019 года. Инвесторы больше не смогут вкладывать средства в британские гособлигации, а правила инвестирования в британские компании станут строже.

Однако стремление обелить экономику – лишь прикрытие. Главная причина ужесточения миграционного законодательства – стремление насолить России в связи со скандалом в Солсбери. Тот факт, что эти два события неразрывно связаны, доказывает решение Лондона пересмотреть все визы инвестора, которые были выданы до 5 апреля 2018 г., когда британские власти официально заявили о причастности РФ к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

В начале марта бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон объявил, что вещество разрабатывалось в РФ, а исполнение преступления было поручено российским агентам. Страны Запада объявили о высылке российских дипломатов и ввели против нашей страны санкции. Москва любую причастность к "делу Скрипалей" отрицает.