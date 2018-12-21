Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова назвала катастрофой ситуацию с визами в США

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены

Москва озадачена решением Вашингтона, который накануне объявил о повышении стоимости американской визы для граждан России почти в два раза – с $160 до $303 – с начала будущего года. С комментарием по этому поводу выступила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она назвала происходящее катастрофой.

"С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 г. тарифов за оформление виз для российских граждан", – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте дипведомства в пятницу, 21 декабря.

По теме

В нем отмечается, что даже вне зависимости от цены, "ситуация с их выдачей в России вообще катастрофическая".

"В массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это – сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления", – следует из сообщения.

По словам российского дипломата, поскольку подчас срок ожидания визового собеседования в генконсульствах США затягивается до 10 месяцев, в таких условиях обращение за американскими визами становится бессмысленным.

Захарова добавила, что в настоящее время Москва работает над тем, чтобы снизить стоимость российской визы для американцев, и в Вашингтоне это знают. Однако все равно коллеги из Штатов "в рамках своей общей недружественной линии решили преподнести россиянам неприятный новогодний "подарок", резюмировала представитель МИД РФ.

В четверг посольство США в России уведомило, что с 1 января 2019 г. для желающих получить многократную трехлетнюю визу российских граждан вводится дополнительный сбор в размере $143 помимо действующего в $160. Американцы объяснили эту меру принципом взаимности, и выразили готовность отказаться от повышения тарифов, если на Смоленской площади вернут прежнюю стоимость российской визы для американцев.

Наталья КУРИПКО
новости партнеров
Загрузка...

Ан-26 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго

Плохи дела: над Кокориным и Мамаевым сгущаются тучи

Неразлучной парочке грозит более суровое наказание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей