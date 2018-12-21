Захарова назвала катастрофой ситуацию с визами в США

В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены

Москва озадачена решением Вашингтона, который накануне объявил о повышении стоимости американской визы для граждан России почти в два раза – с $160 до $303 – с начала будущего года. С комментарием по этому поводу выступила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она назвала происходящее катастрофой.

"С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 г. тарифов за оформление виз для российских граждан", – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте дипведомства в пятницу, 21 декабря.

В нем отмечается, что даже вне зависимости от цены, "ситуация с их выдачей в России вообще катастрофическая".

"В массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это – сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления", – следует из сообщения.

По словам российского дипломата, поскольку подчас срок ожидания визового собеседования в генконсульствах США затягивается до 10 месяцев, в таких условиях обращение за американскими визами становится бессмысленным.

Захарова добавила, что в настоящее время Москва работает над тем, чтобы снизить стоимость российской визы для американцев, и в Вашингтоне это знают. Однако все равно коллеги из Штатов "в рамках своей общей недружественной линии решили преподнести россиянам неприятный новогодний "подарок", резюмировала представитель МИД РФ.

В четверг посольство США в России уведомило, что с 1 января 2019 г. для желающих получить многократную трехлетнюю визу российских граждан вводится дополнительный сбор в размере $143 помимо действующего в $160. Американцы объяснили эту меру принципом взаимности, и выразили готовность отказаться от повышения тарифов, если на Смоленской площади вернут прежнюю стоимость российской визы для американцев.