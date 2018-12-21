Американские визы для россиян могут стать дешевле

Но только если наша страна пойдет на аналогичный шаг

Вашингтон готов снизить для граждан РФ стоимость оформления многократной туристической визы на три года. Для этого необходимо, чтобы Москва пошла на такие же меры в отношении американских граждан, прибывающих в Россию. Об этом сообщил представитель посольства США в Москве.



Накануне стало известно, что с 1 января 2019 г. стоимость многократной визы в Соединенные Штаты для россиян вырастет практически в два раза – с 160 до 303 долларов. В Вашингтоне объяснили этот шаг тем, что два года назад Россия в одностороннем порядке увеличила сбор на оформление визы туристической категории, передает РБК. Тем самым наша страна нарушила подписанное в 2012 г. двустороннее соглашение по упрощению визовых формальностей, целью которого было установить одинаковую стоимость визы, выдаваемой на три года с правом многократного въезда.

"Мы призывали МИД вернуть стоимость визового сбора в соответствии с принципом взаимности, насколько мы знаем, они рассматривают такую возможность. Если российское правительство вернется к сбору в $160 для многократного въезда на три года, мы сделаем то же самое для российских граждан", – заявил представитель американской дипмиссии.

Еще одним ужесточением визового законодательства является поправка, согласно которой с будущего года туристы лишатся возможности повторно получить многократную визу без собеседования.

В сообщении Госдепартамента США указывалось, что стоимость однократной туристической визы на год не изменится и будет, как и прежде, составлять 160 долларов. Если же турист собирается получить многократную визу с большим сроком, ему необходимо будет доплатить еще 143 доллара.

За подобным решением стоит закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в марте 2017 года. Согласно ему, Госдепартамент должен был пересмотреть соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах. "Во время пересмотра Госдепартамент обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США", – пояснили американские дипломаты (цитируется по ТАСС).

Одним из проявлений ухудшения отношений между Россией и США стала серия дипломатических скандалов. Каждая страна выслала на родину сотрудников посольских и консульских учреждений. Кроме этого, власти США захватили здания генерального консульства и торгового представительства, принадлежавшие России.