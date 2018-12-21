Американские визы для россиян могут стать дешевле

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Вашингтон готов снизить для граждан РФ стоимость оформления многократной
туристической визы на три года. Для этого необходимо, чтобы Москва пошла на
такие же меры в отношении американских граждан, прибывающих в Россию. Об этом
сообщил представитель посольства США в Москве.
Накануне стало известно, что с 1 января 2019 г. стоимость многократной визы в Соединенные Штаты для россиян вырастет практически в два раза – с 160 до 303 долларов. В Вашингтоне объяснили этот шаг тем, что два года назад Россия в одностороннем порядке увеличила сбор на оформление визы туристической категории, передает РБК. Тем самым наша страна нарушила подписанное в 2012 г. двустороннее соглашение по упрощению визовых формальностей, целью которого было установить одинаковую стоимость визы, выдаваемой на три года с правом многократного въезда.
"Мы призывали МИД вернуть стоимость визового сбора в соответствии с принципом взаимности, насколько мы знаем, они рассматривают такую возможность. Если российское правительство вернется к сбору в $160 для многократного въезда на три года, мы сделаем то же самое для российских граждан", – заявил представитель американской дипмиссии.
Еще одним ужесточением визового законодательства является поправка, согласно которой с будущего года туристы лишатся возможности повторно получить многократную визу без собеседования.
В сообщении Госдепартамента США указывалось, что стоимость однократной туристической визы на год не изменится и будет, как и прежде, составлять 160 долларов. Если же турист собирается получить многократную визу с большим сроком, ему необходимо будет доплатить еще 143 доллара.
За подобным решением стоит закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в марте 2017 года. Согласно ему, Госдепартамент должен был пересмотреть соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах. "Во время пересмотра Госдепартамент обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США", – пояснили американские дипломаты (цитируется по ТАСС).
Одним из проявлений ухудшения отношений между Россией и США стала серия дипломатических скандалов. Каждая страна выслала на родину сотрудников посольских и консульских учреждений. Кроме этого, власти США захватили здания генерального консульства и торгового представительства, принадлежавшие России.
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