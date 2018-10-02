США решили помериться с Россией визами

Число россиян, которым позволят побывать в Соединенных Штатах, будет зависеть от московских дипломатов

Низвести людей, чья судьба зависит от выдачи разрешения на въезд в страну, до уровня разменной монеты вознамерились дипломаты США. Советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил российским коллегам провести соревнования, победителем которых станет та сторона, которая выдаст больше виз.

По словам Йодера, ему было удивительно слышать от генконсула России в Хьюстоне о том, что россияне недовольны скоростью, с которой американские дипломатические ведомства обрабатывают запросы на въезд США.

"Мы стараемся быть эффективными, – заявил Йодер. – Мы здесь не для того, чтобы строить заявителям препятствия в получении визы. Это наш нормальный стандарт работы во всем мире", приводит его слова РИА "Новости".

Представитель США пообещал, что в будущем году россияне не будут испытывать трудности с поездками в Соединенные Штаты. Он даже предложил устроить "дружеское соревнование" с российскими дипломатами.

"Гарантируем, что в 2019 г. американское посольство и консульство выдадут в 2 раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке американским гражданам", – заявил Йодер.

Ранее выступления в США пришлось отменить солистам Большого театра, екатеринбургского "Коляда-театра", команде КВН "Город Пятигорск" и многим другим. Причина одна: невыдача виз.