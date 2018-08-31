Фактический запрет на выдачу виз – этому подтверждение

США меняют логику поведения в отношении России. Если раньше Белый дом считал Кремль своим противником, но при этом стремился предстать добрым и хорошим в глазах простых россиян, то сейчас отказался от такой политики. Так прокомментировал сложную ситуацию с выдачей американских виз гражданам РФ эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Раньше очень многие политики на Западе воспринимали человеческие контакты как определенную альтернативу контактам на высоком уровне. То есть если между странами плохие отношения, то надо показать народу России, мол, как хорошо на Западе, сформировать определенную лояльность, – сказал эксперт в эфире радио "Спутник". – Если раньше на Западе, прежде всего в США… разделяли власти и народ, то сейчас этого разделения уже нет", – сделал вывод Офицеров-Бельский.

Накануне стало известно, что в США не могут выехать родственники россиянина Александра Курганова. Двадцатилетний житель Санкт-Петербурга утонул в заповеднике Glen Canyon 27 августа, но американские власти не дают его родным приехать за телом.

"Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", – сообщил РИА "Новости" генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев. По его словам, велика вероятность, что тело молодого человека отправят на родину без сопровождения родственников, заниматься этим придется агентам страховой компании, а генконсульство будет держать вопрос на контроле.

Ранее на проблемы со своевременным получением разрешения на въезд в США указывали российские спортсмены, артисты и даже пилоты авиакомпаний. Американская сторона на все претензии отвечает, что в визовом кризисе виновата Москва, которая в 2017 г. выслала из РФ большое количество американских дипломатов.