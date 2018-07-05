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Захарова предложила изолировать США

Фото: GLOBAL LOOK press
Москва обвинила Вашингтон в визовой дискриминации россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные спортивные федерации должны отказать США в праве проведения соревнований. С таким предложением она выступила на сегодняшней традиционной пресс-конференции.

Данная идея связана с визовой политикой Вашингтона по отношению к российским атлетам.

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"Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия - очевидная дискриминация и спортсменов, и страны и, конечно, удар по международному спорту", – сказала дипломат.

Подобные шаги, считает представитель МИД РФ, могут привести к изоляции самих Штатов, в том числе в спортивном мире. "Все видят, что власти этой страны играют не по правилам", – отметила Захарова.

В чем цель таких мер американцев, Захарова затруднилась определить: или избавиться от соперников, или привлечь внимание к политике.

"Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику", – подчеркнула директор Департамента информации и печати МИД России.

По ее словам, процесс выдачи американских виз в РФ практически заблокирован, сроки ожидания визовых собеседований достигают 10 месяцев. Причем в таком положении находятся как обычные туристы, так и спортсмены.

В качестве примера Захарова привела отказ посольства США в Москве в организации собеседований сборной по вольной борьбе в апреле нынешнего года. Наши вольники должны была поехать на Кубок мира в Айова-Сити. Такой же отказ уже в июне получили команды по конному и парусному спорту. И это несмотря на то, что все документы они подали за 3-4 месяца до турниров, добавила дипломат.

Елена УСОВА
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