Америку ждет хаос уже в ближайшее время

Журналисты США уверены, что страна совсем скоро обанкротится. К краху государства ведут неоправданные траты на военно-промышленный комплекс. Более того, этому способствует коррупция в правительстве и некомпетенция чиновников.

Издание CounterPunch выяснило, что власти обманывают своих налогоплательщиков, прикрываясь необходимостью финансировать военные нужды. Огромные суммы, которые якобы предназначены на ВПК, уходят на бессмысленные покупки. Например, политики приобретают кресла за 9 тыс долларов или фарфоровые столовые приборы за $53 тыс. Не стесняются власти пировать и закупаться элитным алкоголем на сумму $308 тыс. Они тратят на лангустов и крабов по $4,6 млн. Издание подчеркивает, что подобные траты в разы превышают суммы от поступающих налогов, из-за чего США приходится просить в долг у других государств.

"В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Американская империя уже рушится",

– говорится в статье.

Любопытно, что президент страны Дональд Трамп хочет, чтобы в 2020-м правительство выделило на военные расходы 750 млрд долларов. А Пентагон то и дело требует дополнительные суммы на все новые виды оружия.