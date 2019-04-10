Жадность Анкары поставила под угрозу "Турецкий поток"

Страны никак не договорятся о размере скидки

Реализация проекта поставлена на паузу из-за желания турецких властей выторговать максимальную скидку на голубое топливо. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



По его словам, стороны продолжают давний спор о цене на газ, который будет поставляться в Турцию по подводной трубе. Он начался еще в 2015 г., когда работа над проектом "Турецкий поток" только стартовала. Москва и Анкара "уперлись в то самое фундаментальное противоречие, которое всегда неизменно разделяет продавцов и покупателей", отметил эксперт.

Турецкая сторона настаивает на том, что Россия должна поставлять газ с 15%-м дисконтом от нынешней цены. В Москве же говорят о готовности уступить всего 8-10% от имеющегося уровня цен. В Кремле подчеркивают, что доводы турецкой стороны о снижении издержек на поставки неверно просчитаны, отмечает РИА ФАН.

"После восстановления диалога (после конфликта из-за сбитого истребителя ВКС РФ) турки открыли второй раунд торгов, который ведут по сей день. Их цель – получить контракт по максимально низким ценам на газ",

– заявил Фролов в интервью изданию "Экономика сегодня".

Если споры о ценах будут завершены до октября-ноября этого года, то уже в следующем году Турция сможет получать энергоноситель по новому маршруту. Анкара в этом крайне заинтересована, поскольку при нынешнем способе транспортировки она сильно переплачивает за транзит.

"Реалии таковы, что определенную скидку Турция получит в любом случае, а значит, покупать газ по "Турецкому потоку" ей в любом случае выгодно", – резюмировал эксперт.

На недавней встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана обсуждалось строительство нового подводного газопровода. На переговорах российский лидер заявил, что рассчитывает на ударные темпы строительства морского участка, и попросил турецкую сторону завершить строительство приемного терминала до конца этого года, чтобы магистраль можно было еще в 2019-м ввести в эксплуатацию.

Коснулись президенты и вопроса о цене на топливо. "Они (цены) формируются не по воле "Газпрома", они формируются рыночным способом… Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения", – сказал Путин. И добавил, что РФ будет "искать и находить" компромиссные варианты, "потому что мы дорожим турецким рынком".

Проект "Турецкий поток" предполагает создание газопровода с двумя нитками, мощность каждой составит по 15,75 млрд куб. м в год. Первая ветка газопровода предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.