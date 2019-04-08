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Москва и Анкара спорят о цене на газ

Фото: pixabay.com
Стороны не могут найти компромиссного решения

Президент России Владимир Путин признал, что отечественный "Газпром" не может договориться с Анкарой о цене на российский газ. Об этом глава государства сообщил по итогам сегодняшней встречи в Москве с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается энергоносителей, ... они (цены) формируются не по воле "Газпрома", они формируются рыночным способом. Такая цена на рынке, она не назначается "Газпромом" в директивном порядке. Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения", – цитирует РИА "Новости" Путина.

Он заверил, что стороны все равно найдут компромиссные варианты.

"Мы будем их искать и находить, потому что мы дорожим турецким рынком", – констатировал российский лидер.

По его словам, кроме вопроса цены, важным остается вопрос стабильности самих поставок голубого топлива. Путин заметил, что у Турции много газовых контрактов, однако далеко не все выполняются в срок поставщиками, пишет "КоммерсантЪ".

"А Россия стабильно выполняет", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, на переговорах сегодня обсуждался целый спектр тем – от сроков строительства проекта "Турецкий поток" до ввода безвизового режима для некоторых категорий граждан обеих стран.

Елена УСОВА
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