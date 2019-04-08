В повестке дня множество проблем, от виз до С-400

Перекрестный год культуры и туризма России и Турции официально стартует в понедельник, 8 апреля. Для этого в Москву прилетел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он посмотрит на сцене Большого театра турецкую оперу "Троя" композитора Бужора Хоиника. Но это вечером. Днем же у лидеров в планах другие вопросы, куда менее мирные.

Накануне визита в Москву Эрдоган сообщил, что намерен начать новую атаку на курдов на территории Сирии, но из уважения согласен сначала обсудить детали с российским коллегой, с которым они так много внимания уделяют сирийскому урегулированию.

"Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз с Путиным мы обсудим эту тему", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.

Другая проблема – ситуация в Израиле. Недавно президент США Дональд Трамп встал на израильскую сторону в претензиях на Голанские высоты. В итоге ситуация в регионе обострилась.

"Все, что делает (премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху, противоречит международным нормам. Но у Израиля за спиной стоят США. … Нельзя принять то, что они готовят для Ближнего Востока. Это приведет к хаосу и печальным последствиям для региона", – указал турецкий лидер, отметив, что этот вопрос также обсудит в Кремле.

Причем это не единственный повод для жалоб Анкары в адрес Вашингтона. Американцы открыто давят на турков за то, что те предпочли российские ЗРК С-400 поставкам вооружения из США. А учитывая строительство газопровода "Турецкий поток", Анкара и вовсе становится для Америки непримиримым, ведь за поддержку российских энергетических проектов за рубежом США грозят третьим странам санкциями.

Впрочем, Анкара не намерена склоняться перед Вашингтоном. Помимо газопровода, она выступает за строительство российскими специалистами АЭС "Аккую". Так что сотрудничество РФ и Турции в энергетическом плане обещает быть долгим.

В понедельник, 8 апреля, лидеры проведут в Москве уже восьмое заседание Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Помимо прочего, обсудят отмену виз для туристов и расширение поставок сельхозпродукции.

Вопросов много. И по большинству Эрдогану нужно либо заручиться поддержкой российского лидера, либо получить от него совет. Последние муниципальные выборы в Турции показали, что позиции турецкого лидера вовсе не так прочны, как ему хотелось бы. Надо укреплять.