В Турцию пустят без загранпаспорта

Национального удостоверения личности будет достаточно для поездки на Средиземное море

Власти Турции готовы разрешить россиянам въезд в страну по внутренним российским паспортам. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Граждане России смогут приезжать в Турцию по внутренним паспортам. Мы начали переговоры, чтобы открыть им путь", – передает слова министра газета Milliyet.

Этот вопрос станет одной из тем переговоров во время визита в Анталью 28 марта руководителя российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова. А 8 апреля, когда турецкая делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приедет в Москву на заседание Совета сотрудничества Турция - Россия, разговор о возможности посещать Турцию без загранпаспорта будет продолжен.

Сейчас граждане РФ могут ездить в Турцию без виз на срок не более 60 дней. При этом их загранпаспорт должен быть действителен на момент поездки еще не менее 120 дней.

В настоящее время россияне имеют возможность въезжать только по внутреннему паспорту в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и прилетать на самолете в Армению. Кроме того, загранпаспорт не требуется при путешествии в Абхазию и Южную Осетию.