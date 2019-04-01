Эрдоган теряет власть

Стамбул и Анкару он уже упустил

Правящая в Турции Партия справедливости и развития, возглавляемая лидером страны Реджепом Эрдоганом, потерпела поражение на выборах мэров Анкары и Стамбула. Оппозиция пришла к власти также в Измире, Анталии и ряде других регионов. Несмотря на это, Эрдоган поздравил сторонников с победой:

"Поддержка народа позволила Партии справедливости и развития Турции победить на 15-х по счету выборах в стране".

По словам Эрдогана, 56% всех муниципальных органов в Турции возглавят представители его партии, передает агентство Anadolu.

Между тем, эксперты отмечают, что правящая партия впервые с начала 2000-х годов потеряла контроль над столицей Анкарой. Путь к власти самого Эрдогана начался с избрания мэром Стамбула в 1994 г., отмечает радио "Свобода". Таким образом, в победе в этих городах оппозиционных кандидатов эксперты увидели начало конца эпохи Эрдогана. Ведь с османских времен бытует пословица: "Кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией".

Муниципальные выборы в Турции состоялись в воскресенье, 31 марта.