С-400 оставят Турцию без американских истребителей

Сигнал США будет всем понятен

Поставки в Турцию самолетов F-35 могут не состояться. По крайней мере, в Вашингтоне уже планируют остановить мероприятия, предшествующие сделке. Об этом сообщила и.о. помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.

Она отметила, что блокировка поставок F-35 станет четким сигналом Анкаре и другим, что никто не может быть одновременно военным союзником России и НАТО, передает РИА ФАН со ссылкой на Reuters. Иначе говоря, Турция должна осознать, что ей не стоит покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

США давно выступают против поставки С-400 в Турцию. В качестве аргумента приводят мнение экспертов, что российская система несовместима с натовским вооружением, поэтому американские самолеты окажутся под угрозой.

Только за 2019 г. между главами оборонных ведомств Турции и США состоялось уже 5 встреч, на которых обсуждались поставки С-400. Видимо, переубедить Анкару не удалось.