США выгонят Турцию из НАТО из-за С-400

Вашингтон использует все методы шантажа

В Вашингтоне заявили, что хотят видеть Турцию в НАТО, только если та откажется от закупки российских С-400. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Вашингтоне, где 3-4 апреля проходит встречи министров иностранных дел стран альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Хатчинсон подчеркнула, что наличие С-400 и F-35 у Турции ставит под угрозу безопасность нового американского истребителя, который США не только готовятся принять на вооружение у себя, но и продают партнерам по всему миру.

Ранее Пентагон заморозил поставку в Турцию тренажеров, на которых должны были обучаться летчики F-35. Кроме того, на военный аэродром в штате Аризона так и не прибыла вторая пара F-35 для турецких ВВС.На данный момент в цвета военно-воздушных сил страны раскрашены только два F-35, но и они до сих пор не долетели до Турции.

США на данный момент пытаются задействовать все рычаги давления на Турцию, чтобы та сорвала сделку с Россией. Пентагон беспокоит не только сами С-400, но и военно-технической сотрудничество Анкары с Москвой, которое станет намного теснее после покупки российского ЗРК.

Впрочем, некоторые западные эксперты преуменьшают эффективность С-400, уверяю, что Москва искусственно набивает цену комплексу. Но почему-то США очень не хотят, чтобы он появился у Турции.