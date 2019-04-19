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Россия жестко ответила на новость о нарушении санкционного режима

Фото: Ведомости/ТАСС
Виновные в нефтяном скандале вокруг сделки между Москвой и Каракасом будут наказаны

Российская нефтегазовая компания приструнит "псевдоагентство" Reuters, распространяющее неподтвержденную информацию. "Роснефть" намерена восстановить справедливость с помощью правоохранительных органов.

Накануне международное агентство в эксклюзивном материале якобы раскрыло российско-венесуэльскую схему. Исходя из публикации, стороны действовали в обход санкционному режиму, заключив нефтяную сделку.

Первым об этом еще в марте заговорил госсекретарь США Майк Помпео. Речь шла о сделке госкорпорации "Роснефти" с венесуэльской PDVSA, которая продала российской компании сырую нефть, несмотря на ограничения со стороны Америки. 

Фото: reuters.com

Между тем в "Роснефти" данные утверждения отнесли к разряду "откровенной лжи". В компании их расценивают как "провокацию" и "информационную диверсию".

"Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству",

заявили в пресс-службе "Роснефти", пообещав довести это дело до конца. По мнению представителей компании, деятельность агентства следует запретить в РФ. 

Reuters функционирует с середины XIX века. Оно давно зарекомендовало себя как источник качественных новостей и финансовой информации. Его представительства работают в 91 стране мира, в офисах которых трудятся свыше 14 тыс. специалистов, уточняет "URA.RU".

Оксана ПОДТУРКИНА
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