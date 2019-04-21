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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за плохого качества российской нефти

Фото: Малашенков Василий/ITAR-TASS
Недовольные белорусы приняли решительные меры

О сложившейся ситуации заявили представители концерна "Белнефтехим".

Ранее в Минске отметили, что российская нефть – плохого качества. Смесь Urals содержит хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту, пришли к выводу белорусы.

 "С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям",

– сказалзаместитель председателя концерна Владимир Сизов. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Между тем  советник президента "Транснефти" Игорь Демин пообещал, что ситуация с качеством смеси нормализуется к началу недели, пишет РИА Новости.

Ранее в "Белнефтехиме" заявили, что потребуют компенсаций за некачественное черное золото.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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