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О сложившейся ситуации заявили представители концерна "Белнефтехим".
Ранее в Минске отметили, что российская нефть – плохого качества. Смесь Urals содержит хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту, пришли к выводу белорусы.
"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям",
– сказалзаместитель председателя концерна Владимир Сизов. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Между тем советник президента "Транснефти" Игорь Демин пообещал, что ситуация с качеством смеси нормализуется к началу недели, пишет РИА Новости.
Ранее в "Белнефтехиме" заявили, что потребуют компенсаций за некачественное черное золото.
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