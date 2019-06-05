Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вкладчикам "Югры" возвращают деньги

Фото: Утро.ру
Уже выплачено более 300 тысяч рублей и заключено 15 договоров на выкуп требований у "превышенцев"

Пострадавшие вкладчики банка "Югра" получат свои деньги обратно. Процесс запущен. Только за два дня выплачено более 300 тыс. рублей. Компенсациями занимается АО "Комплексные инвестиции".

Его директор Игорь Буравков пояснил, что в первую очередь деньги будут возвращены тем вкладчикам финансовой организации, у которых на депозитах было около 50 тыс. рублей. Таких насчитывается 17 тысяч человек. С ними расплатятся в течение месяца, пообещал Буравков.

"Согласно графику в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, сумма превышения составляет 50 тыс. рублей и менее",

цитирует директора АО "Комплексные инвестиции" издание "Аргументы и факты". Он отметил, что для многих 50 тыс. – значительная сумма. Ее возвращение даже в рассрочку ободрит людей.

Также с 3 июня было заключено 15 договоров на выкуп требований у "превышенцев" кредитной компании.

"У меня превышение 47 тыс. Всё выплатили сразу же. Думаю, и с другими расплатятся. Что мне как превышенцу терять? АСВ вернет дай бог 15-20% через 4 года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас",

— рассказал пострадавший вкладчик Евгений.

А Светлана уже и не надеялась на возмещение. Была приятно удивлена, когда ее счет пополнила энная сумма.

"В Агентстве по страхованию вкладов сказали, что, возможно, никаких выплат не будет. А когда мне на счёт пришло 1 400 рублей, эти пресловутые 3,27%, которые агентство распределило между всеми кредиторами, я чуть в обморок не упала!"

– вспомнила собеседница газеты, уточнив, что после заключения договора 31 мая вечером ей пришло "превышение". Эта история заставила ее поверить в то, что "Комплексные инвестиции" рассчитаются со всеми.  

Напомним, банк "Югра" потерял лицензию почти два года назад. Сбережений лишились более 35 тыс. вкладчиков.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Украинец устроил в эфире омерзительную сцену из-за Донбасса

Неприличный жест и оскорбления возмутили ведущих и зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей