Вкладчикам "Югры" возвращают деньги

Уже выплачено более 300 тысяч рублей и заключено 15 договоров на выкуп требований у "превышенцев"

Пострадавшие вкладчики банка "Югра" получат свои деньги обратно. Процесс запущен. Только за два дня выплачено более 300 тыс. рублей. Компенсациями занимается АО "Комплексные инвестиции".

Его директор Игорь Буравков пояснил, что в первую очередь деньги будут возвращены тем вкладчикам финансовой организации, у которых на депозитах было около 50 тыс. рублей. Таких насчитывается 17 тысяч человек. С ними расплатятся в течение месяца, пообещал Буравков.

"Согласно графику в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, сумма превышения составляет 50 тыс. рублей и менее",

– цитирует директора АО "Комплексные инвестиции" издание "Аргументы и факты". Он отметил, что для многих 50 тыс. – значительная сумма. Ее возвращение даже в рассрочку ободрит людей.

Также с 3 июня было заключено 15 договоров на выкуп требований у "превышенцев" кредитной компании.

"У меня превышение 47 тыс. Всё выплатили сразу же. Думаю, и с другими расплатятся. Что мне как превышенцу терять? АСВ вернет дай бог 15-20% через 4 года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас",

— рассказал пострадавший вкладчик Евгений.

А Светлана уже и не надеялась на возмещение. Была приятно удивлена, когда ее счет пополнила энная сумма.

"В Агентстве по страхованию вкладов сказали, что, возможно, никаких выплат не будет. А когда мне на счёт пришло 1 400 рублей, эти пресловутые 3,27%, которые агентство распределило между всеми кредиторами, я чуть в обморок не упала!"

– вспомнила собеседница газеты, уточнив, что после заключения договора 31 мая вечером ей пришло "превышение". Эта история заставила ее поверить в то, что "Комплексные инвестиции" рассчитаются со всеми.

Напомним, банк "Югра" потерял лицензию почти два года назад. Сбережений лишились более 35 тыс. вкладчиков.