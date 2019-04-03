Кредиторы банка "Югра" объединились в соцсети

Пострадавшие вкладчики намерены "остановить беспредел"

Независимый комитет кредиторов (НКК) банка "Югра" является легитимным органом, борющимся за возврат средств клиентов лишенной лицензии финансовой организации. Об этом заявил глава НКК Михаил Долматов на официальной странице объединения в соцсети "ВКонтакте".

НКК банка "Югра" был зарегистрирован 28 марта 2019 года. Но 30 марта на сайте "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) появилось сообщение о необходимости повторного решения данного вопроса, поскольку при создании НКК отсутствовал кворум.

"Признание собрания несостоявшимся со стороны АСВ никого не удивило, мы ожидали такого результата. Однако для легитимизации решений собрания необходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного", – возразил Долматов.

Долматов пояснил, что активная борьба пострадавших вкладчиков и кредиторов за свои деньги и создание реально независимого комитета кредиторов "напугало АСВ". Поэтому там и объявили о необходимости созыва нового собрания. По мнению правозащитника, в АСВ задумали "избрать "свой" комитет и, таким образом, сделать нелегитимной работу независимого КК".

"АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов заставит нас расслабиться на ближайшие две недели. Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будет происходить с максимальной отдачей", – подчеркнул Долматов.

Решение о создании НКК было принято 20 марта. В комитет вошли Олег Шипилов, Николай Николаев, представляющий интересы физических лиц – вкладчиков банка, и правозащитник Михаил Долматов, которого избрали главой объединения.

Открывая страницу "ВКонтакте", Долматов пообещал рассказывать, как идет борьба за возврат средств пострадавшим вкладчикам и кредиторам банка, и призвал всех подписываться на страницу комитета в "ВК", чтобы вместе "вернуть деньги и остановить беспредел".

"Мы на верном пути и обязательно добьемся результата", – убежден Долматов.

Лицензия банка "Югра" была отозвана ЦБ в июле 2017 года. Вкладчикам было выплачено 173 млрд руб., что стало самым крупным страховым случаем в истории банков РФ. В то же время почти 35 тысяч вкладчиков-превышенцев и юрлиц до сих пор не могут вернуть свои средства.