Накануне арбитража по "Югре" нашлись важные документы

Бумаги свидетельствуют о понесенном и государством, и гражданами ущербе

Дело о банкротстве банка будет рассмотрено завтра, 20 ноября. Это будет заседание 9-го арбитража Москвы по рассмотрению апелляции к решению Московского арбитражного суда.

Процесс беспрецедентный. Он продолжается почти полтора года. До этого в судебной практике ничего подобного не наблюдалось. Никогда еще дела, в которых под сомнение поставлены действия ЦБ РФ, не рассматривались так долго.

Любопытные события в этой истории происходят с завидным постоянством. Так, например, на прошлой неделе в связи с вновь открывшимися обстоятельствами решение по иску банка "Югра" к регулятору было направлено на новое рассмотрение Арбитражным судом Москвы. "Ведомости" уточняли, что заседание состоится 10 декабря.

Причина такого поворота событий – публикация на сайте Союза вкладчиков России (СВР) новых доказательств о неправомерных действиях регулятора. На портале были размещены заключения ЦБ и приказы временной администрации "Югры" о корректировке его бухгалтерской отчетности. Об этом рассказал бывший председатель правления коммерческой организации Дмитрий Шиляев.

"Из документов следует, что при корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 млрд руб. до 6 млрд руб. (то есть на сумму более 10 млрд руб.) АСВ пользовалось не заключением независимой экспертизы, а ничем не подтвержденным мнением ЦБ, который не обладает полномочиями на проведение оценочной экспертизы", – цитирует Шиляева RNS.

Появившиеся материалы подробно изучила "Версия" и пришла к выводу, что подававшееся Центробанком как оздоровление "Югры" на самом деле больше напоминало разрушение кредитного учреждения. Расследование издания начинается с 6 июля 2017 года.

В этот день поздним вечером руководству банка пришло предписание из Главного управления ЦБ по ЦФО. Послание содержало несколько частей. Первая – обязывала доначислить 13,4 млрд. руб. резервов, о чем финансисты должны были отчитаться уже на следующий день, до 15:00. Такой же дедлайн был определен и для форм отчетности, о чем говорилось во второй части документа.

"На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк", – позднее предположили менеджеры финансовой организации. Между тем оно было выполнено. Чтобы физически успеть к сроку, сотрудники "Югры", вероятнее всего, в ночь с 6 на 7 июля не сомкнули глаз.

Предположительно, предписание составлял глава службы текущего банковского надзора Сергей Шевченко по указанию первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, который вышел из тени утром следующего дня. Как поясняет издание, прежде он провел 4 заседания коллегиальных органов регулятора и Агентства по страхованию вкладов. До истечения срока исполнения предписания в "Югре" была введена временная администрация АСВ и объявлен мораторий на выплаты.

Не исключено, что имел место быть фиктивный документооборот. На эту мысль натолкнуло одно обстоятельство – в слишком сжатое время произошло много событий. Это и заседания, и пересылка решений по инстанциям, и проведение АСК финансового анализа "Югры", и формирование с утверждением плана по оздоровлению, и подписание документов.

Известно, что данные действия совершались, пока показатели "Югры" были в полном порядке. Об этом свидетельствуют "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России". Документ размещен на сайте СВР.

Тем временем уже 10 июля представители регулятора созвали брифинг, где сообщили СМИ не соответствующие действительности сведения о "Югре". Журналисты узнали о подозрениях в наличии в банке забалансовых счетов и выводе активов. Они не просто не были подтверждены, а, наоборот, были опровергнуты. Причем и акционерами кредитного учреждения, и, скорее всего, самим ЦБ, о чем гласит акт № АЗК-И25-10-13/1760ДСП от 14 июля 2017 года.

После на авансцену вышла временная администрация АСВ. Ее руководитель, не дождавшись официального вступления в должность, издал два приказа без номеров с формулировкой "в связи со служебной необходимостью". Не исключено, что именно тогда капитал банка искусственно ушел в минус. При этом главбух "Югры" Ольга Ириневич отсылала письменные возражения относительно проведения бухопераций, однако ее протест был проигнорирован. После вскрылось, что ей угрожали "негативными последствиями".

Двадцатого июля в ЦБ распорядились о проведении страховых выплат без учета установленных в законе сроков. Здесь тоже всплыла несостыковка с законом, который обязывает производить выплаты не ранее чем через 2 недели после установления временной администрации. Однако в случае с "Югрой" это произошло через 10 суток. Финансисты полагают, что на этот шаг регулятор решился "для создания безусловной несостоятельности, банкротства банка".

Затем чиновники добрались доформирования отрицательной отчетности. Чтобы признать "Югру" банкротом с последующим отзывом лицензии, 27 июля был издан приказ №145 "Об открытии операционного дня Банка".

Благодаря ему 27 июля перенесено на 6 дней назад. Так, 21 числом были проведены операции, предписанные приказами №142 и 144. Согласно им в счета бухучета "Югры" были внесены изменения. Они "необоснованно и незаконно" привели ее капитал к отрицательным величинам, уточняет argumenti.ru. Днем икс стало 28 июля, когда был подписан приказ № ОД-2138 об отзыве лицензии у финансовой организации.

Юристы нашли в действиях ЦБ нарушения. По мнению адвоката Сергея Гришанова, в работе сотрудников регулятора можно усмотреть состав преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", а также статьями 30-й главы УК: "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления".

По словам экономиста Никиты Кричевского, ЦБ и подконтрольное ему АСВ фактически ликвидировали "вполне работоспособную структуру", соблюдавшую все правила. Он назвал план регулятора "по сути, отпиской", поскольку его утверждение "было проведено без процедур, установленных законом о банкротстве и соответствующим положением Агентства по страхованию вкладов".

"Если случилось с "Югрой" – может случиться с любым банком", – подытожил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.