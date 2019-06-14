Цена на золото поднялась до рекордной отметки

Скачок произошел на фоне новостей из Китая и Ближнего Востока

Конец рабочей недели ознаменовался подорожанием драгоценного металла. Так, стоимость золота подскочила на 1,2%, достигнув своего максимума за последний год.

Его биржевая стоимость в Нью-Йорке поднялась до $1359,5 за тройскую унцию. Данная тенденция продолжается 12-ю сессию. Ничего подобного не было с апреля прошлого года, отмечает MarketWatch.

Рекордной отметке цена на золота обязана новостям из Поднебесной, где замедлился экономический рост. Показатели промышленности составили 5% и не оправдали прогнозов аналитиков, которые предсказывали увеличение на полпроцента больше. Таким образом, зафиксирован 17-летний минимум.

При этом инвестиции в Китай с начала года значительно выросли. И вплоть до мая наблюдался существенный подъем. Поэтому спада никто не ожидал.

Драгоценный металл поднялся в цене, тогда как промышленные подешевели, отметил стратег банка Julius Baer Карстен Менке. окрестив происходящее "частью единой картины".

"Усилия властей США по поддержке экономики различными средствами, от налоговых до монетарных, пока не выглядят особо успешными".

– констатировал эксперт.



Также к подорожанию золота имеет отношение информация о нападении на нефтетанкеры в Оманском заливе. Напомним, Вашингтон в случившемся подозревает Иран.