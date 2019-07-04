Проблемы с перелетами омрачили отдых наших туристов

Москва обратилась к авиационным властям Чехии с предложением рассмотреть в сентябре спорные вопросы, вызвавшие отмену авиарейсов между двумя странами.

Об этом "Интерфаксу" сообщили 4 июля в Минтрансе РФ. В ведомстве добавили, что этот запрос вызван заботой о людях: проблемы с перелетами возникли в высокий сезон, когда российские путешественники собрались лететь в отпуск за границу. Российские чиновники выразили надежду, что в Чехии с пониманием отнесутся к их предложению.

На прошлой неделе российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" вынуждены были прекратить полеты в Чехию, так как их разрешения на полеты были аннулированы. Таким способом Прага выразила недовольство условиями транссибирских маршрутов, согласованных Россией для национального авиаперевозчика Czech Airlines. Вечером 25 июня стороны сумели согласовать условия возобновлении рейсов, однако лишь до 7 июля.

