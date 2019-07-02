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До конца недели: Чехия открыла воздушную границу

Фото: www.globallookpress.com
Ограничения вступят в силу через пять дней

Российские авиакомпании получили временное разрешение на полеты в Чехию. В воскресенье, 7 июля, воздушную границу снова закроют. В Министерстве транспорта иностранного государства объяснили свое решение несогласованностью "авиационных властей" обеих стран. 

Запрет на полеты – это ответ российским коллегам на ограничение транссибирских маршрутов, которыми чешские авиалинии активно пользовались. Впрочем, им открыли небо – также до 7 июля. 

"Минтранс России в одностороннем порядке ограничил право перелета через сибирскую часть РФ чешским авиалиниям по маршруту между Прагой и Сеулом",

пояснили в пресс-службе ведомства, отметив, что своим поведением Москва нарушает "существующие договоренности".

В чешском Минтрансе пообещали, что по-максимуму постараются оградить путешественников от проблем, и уточнили, что обе стороны будут работать над восстановлением прежних условий. 

"Чешская сторона не пытается блокировать воздушное сообщение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков",

– заверили в чешском ведомстве. 

Как отмечает "Коммерсантъ", прежде в Москве обвинили Прагу в нарушении договоренности о воздушном сообщении. По информации издания, в Чехии могут находиться более 20 тыс. граждан РФ. Десятки "застряли" в местном аэропорту. 

Сегодня, 2 июля, в Москве, Жуковском и Екатеринбурге были задержаны рейсы до Праги и Карловых Вар трех российских авиакомпаний: "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и "Победы", – напоминает НСН

Происходящее никак не связано с политикой, заявил в интервью РИА ФАН первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Точно такой же позиции придерживаются и чешские законодатели. По словам вице-спикера нижней палаты парламента страны Филиппа Войтеха, задержки рейсов носят сугубо экономический характер, передает ТАСС.

Депутат заверил, что санкции тут ни при чем. Войтех является участником парламентского форума, который проходит в эти дни в Москве. 

"В своем выступлении я поддержал позицию, что санкции против России – это не решение, это [делают] те, кто не хочет сотрудничать [с РФ]",

– цитирует чешского законодателя "Дума ТВ"

II Международный форум "Развитие парламентаризма" собрал в столице 800 законодателей и экспертов из 132 государств мира.  

Ксения АНДРЕЕВА
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