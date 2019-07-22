Строительство инфраструктуры для газовой магистрали решили разморозить

На юге России будет достроена ветка газопровода, которую изначально закладывали под реализацию отмененного впоследствии проекта "Южный поток". Голубое топливо по новой трубе будет поступать южным регионам страны. Об этом стало известно из обнародованных документов "Газпрома".



Решение о завершении строительства восточной ветки "Южного коридора" было принято еще в конце прошлого года. Соответствующую резолюцию наложил глава корпорации Алексей Миллер. В ней речь идет "о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода Починки – Анапа (восточный коридор)", передает "КоммерсантЪ"

Известно о данном решении стало только сейчас, когда были раскрыты условия тендера "Газпром проектирования". В газовой корпорации сообщили о том, что строительство линии "позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края для обеспечения растущего спроса на газ в регионе и надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа".

Мощность ответвления будет заметно ниже изначально заложенных в проекте 32 млрд кубометров в год. Но даже так она будет избыточной для региональных нужд. Сейчас Крым, Краснодарский край и республики Северного Кавказа потребляют всего 33 млрд кубометров, и существующих мощностей вполне достаточно для обеспечения поставок.

В связи с этим эксперты считают, что единственной разумной причиной возобновления данного проекта является подготовка к увеличению мощности "Турецкого потока". Для его "прообраза" – "Южного потока" – этот участок был задуман первоначально.

Россия отказалась от строительства газопровода "Южный поток", который должен был идти в Болгарию по дну Черного моря, в 2014 г. из-за противодействия Еврокомиссии и болгарских властей. По одной из версий, это было сделано под давлением США. В результате этот проект был заменен строительством "Турецкого потока". В прошлом году София заявила о том, что "не возражает" против продления этой магистрали в сторону Болгарии.