Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Южному потоку" дали второй шанс

Фото: www.globallookpress.com
Строительство инфраструктуры для газовой магистрали решили разморозить

На юге России будет достроена ветка газопровода, которую изначально закладывали под реализацию отмененного впоследствии проекта "Южный поток". Голубое топливо по новой трубе будет поступать южным регионам страны. Об этом стало известно из обнародованных документов "Газпрома".

Решение о завершении строительства восточной ветки "Южного коридора" было принято еще в конце прошлого года. Соответствующую резолюцию наложил глава корпорации Алексей Миллер. В ней речь идет "о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода Починки – Анапа (восточный коридор)", передает "КоммерсантЪ"

Известно о данном решении стало только сейчас, когда были раскрыты условия тендера "Газпром проектирования". В газовой корпорации сообщили о том, что строительство линии "позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края для обеспечения растущего спроса на газ в регионе и надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа".

Фото: www.globallookpress.com

Мощность ответвления будет заметно ниже изначально заложенных в проекте 32 млрд кубометров в год. Но даже так она будет избыточной для региональных нужд. Сейчас Крым, Краснодарский край и республики Северного Кавказа потребляют всего 33 млрд кубометров, и существующих мощностей вполне достаточно для обеспечения поставок.

В связи с этим эксперты считают, что единственной разумной причиной возобновления данного проекта является подготовка к увеличению мощности "Турецкого потока". Для его "прообраза" – "Южного потока" – этот участок был задуман первоначально.

Россия отказалась от строительства газопровода "Южный поток", который должен был идти в Болгарию по дну Черного моря, в 2014 г. из-за противодействия Еврокомиссии и болгарских властей. По одной из версий, это было сделано под давлением США. В результате этот проект был заменен строительством "Турецкого потока". В прошлом году София заявила о том, что "не возражает" против продления этой магистрали в сторону Болгарии.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей