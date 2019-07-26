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Молдавия добивается от России снижения цены на газ

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress
Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику

Президент Молдавии Игорь Додон намерен добиться у Москвы скидки на российский газ в 25-30%. По его мнению, поможет ему в этом тот факт, что Республика является наблюдателем при ЕАЭС. Также он торопит молдавский кабмин быстрее подписать договор на поставки топлива с нашим монополистом.

Он считает, что правительству необходимо добиться скидки на газ до конца года.

"Эту проблему могу решить только я в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным. У России есть практика предоставления скидки на газ для стран Евразийского экономического союза. Мы не являемся членами ЕАЭС, но имеем статус наблюдателя. Сможет ли Молдавия в качестве наблюдателя получить скидку в 25-30%? Надеемся, что будет такая возможность", – заявил Додон сегодня вечером в эфире телеканала RTR Moldova.

Он напомнил, что договор между Кишиневом и "Газпромом" на поставку голубого топлива, подписанный еще в 2008-ом, заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому "правительству нужно как можно скорее начать переговоры по заключению нового" контракта. Додон добавил, что готов сам помочь кабмину в разрешении этого вопроса.

Глава государства подчеркнул, что ситуация осложняется вероятным прекращением транзитного маршрута перекачки российского топлива через украинскую ГТС после 1 января 2020 года.

"Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс", – пояснил Додон.

Президент ранее уже обсуждал газовую тему в Москве с руководством "Газпрома" и вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

Елена УСОВА
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