Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Почти триллион: Запад посчитал ущерб РФ от санкций

Почти триллион: Запад посчитал ущерб РФ от санкций
Фото: www.globallookpress.com
Российская экономика, полагают эксперты из Чехии, осталась в проигрыше

Потери Москвы от санкционного давления со стороны стран Запада составили 800 млрд руб., выяснили Анна Пестова и Михаил Мамонов, специалисты Центра экономических исследований – Института экономики Чехии. Однако на российской экономике сказались не только ограничительные меры. Процесс замедлился примерно за год до их введения, пришли к выводу эксперты в своей статье под названием "Стоит ли беспокоиться? Экономический эффект финансовых санкций на российскую экономику".

"Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7 процента и упал в 2015 году на 2,3 процента, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций", – говорится в материале. 

Среди позитивных моментов эксперты отмечают сокращение на четверть внешнего долга в 2014-2015 гг., так как рестрикции запретили пользоваться кредитами на стороне, поясняет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что исследование иностранцев содержит неофициальные данные. В России не раз отмечали пользу от западных ограничений. 

А вот новые санкции против России и Китая от Дональда Трампа закрепили за августом определение "черный", полагает экономист Владислав Жуковский. Именно на последний летний месяц пришлись экономические потрясения в 1998-м, 2008-м и 2014-м годах. Нынешние санкции, рассказал эксперт "Царьграду", ударили по национальной валюте.

Санкционная война разразилась на фоне присоединения к РФ Крыма и Севастополя, импорт которых попал под запрет, напоминает "URA.RU". Черный список постоянно расширяется. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Ультиматум шантажистки-Меркель взбесил россиян

Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года

Опасно: Узбекистан отдаст России ядерные отходы

Москва согласилась помочь Ташкенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей