Российская экономика, полагают эксперты из Чехии, осталась в проигрыше

Потери Москвы от санкционного давления со стороны стран Запада составили 800 млрд руб., выяснили Анна Пестова и Михаил Мамонов, специалисты Центра экономических исследований – Института экономики Чехии. Однако на российской экономике сказались не только ограничительные меры. Процесс замедлился примерно за год до их введения, пришли к выводу эксперты в своей статье под названием "Стоит ли беспокоиться? Экономический эффект финансовых санкций на российскую экономику".

"Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7 процента и упал в 2015 году на 2,3 процента, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций", – говорится в материале.



Среди позитивных моментов эксперты отмечают сокращение на четверть внешнего долга в 2014-2015 гг., так как рестрикции запретили пользоваться кредитами на стороне, поясняет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что исследование иностранцев содержит неофициальные данные. В России не раз отмечали пользу от западных ограничений.

А вот новые санкции против России и Китая от Дональда Трампа закрепили за августом определение "черный", полагает экономист Владислав Жуковский. Именно на последний летний месяц пришлись экономические потрясения в 1998-м, 2008-м и 2014-м годах. Нынешние санкции, рассказал эксперт "Царьграду", ударили по национальной валюте.

Санкционная война разразилась на фоне присоединения к РФ Крыма и Севастополя, импорт которых попал под запрет, напоминает "URA.RU". Черный список постоянно расширяется.