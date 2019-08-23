Китай повысил пошлины на товары из США и обвалил доллар

Китайско-американская торговая война набирает обороты

Как и обещал, Пекин ввел дополнительные пошлины на ввоз в Китай товаров из США объемом $75 млрд в год.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в десять и пять процентов", – цитирует РИА "Новости" сообщение китайского ведомства.

В списках товаров 5078 наименований. Сборы на них новых пошлин вступят в силу в полночь по местному времени 1 сентября и 15 декабря соответственно. Это ответ Поднебесной на решение Белого дома ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд в те же сроки.

Помимо этого, Пекин снова введет доппошлины в размере 25% и пять процентов на американские автомобили и комплектующие, сообщил Минфин КНР.



"Ошибочные действия США привели к дальнейшей эскалации торгово-экономических трений, самым серьезным образом подрывая интересы не только Китая и США, но и всего мира", – подчеркивается в релизе.

Не успели информагентства донести эту новость за океан, как тут же отреагировали финансовые биржи. Сообщение из Китая спровоцировали некоторое снижение курса доллара по всему фронту, при этом реакция рынка акций США оказалась более резкой. Как пишет портал ПроФинанс.ру, в течение минуты после появления китайского сообщения фьючерсы на Dow Jones Industrial рухнули на 200 пунктов.

