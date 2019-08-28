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Банковские карты россиян заблокируют на месяц

Банковские карты россиян заблокируют на месяц
Фото: pixabay.com
Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков

В случае подозрительных транзакций по персональным картам банки будут блокировать их на длительный срок. Соответствующую инициативу кредитных учреждений поддержало Министерство иностранных дел России.

Вопрос обсуждался на прошедшем накануне совещании по вопросам противодействия хищению денежных средств у клиентов. В нем принимали участие представители банков, Центробанка и МВД. Представители кредитных учреждений предложили внести изменения в законодательство, которые позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги.

Полиция поддержала предложение. По словам представителей МВД, им вполне достаточно 30 дней для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сообщает РБК.

Фото: instagram.com/rosgvard_mo

Препятствием для решения вопроса может стать позиция регулятора. По статистике Центробанка, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому блокировать карту на месяц бессмысленно: эта мера в большинстве случае будет применяться уже после того, как злоумышленники выведут средства.

"Банк России обсуждает с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств. Сейчас говорить о деталях преждевременно",

– прокомментировали ситуацию в пресс-службе Банка России.

Среди банков тоже нет единодушного мнения. Часть учреждений считает, что надо приостанавливать именно подозрительную сумму, а не блокировать всю карту. Другая часть выступает за полную блокировку карт. Большинство заинтересованных лиц говорит о необходимости повышения взаимодействия между банками, регулятором и правоохранительными органами.

Срок блокировки еще будет обсуждаться. Его могут изменить как в большую, так и в меньшую сторону. Для решения вопросов создана рабочая группа.

Андрей ФИЛАТОВ
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