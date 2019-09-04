Платформа наружной рекламы BookingBoard переходит в SberCloud

Миграция в облачный сервис позволит эффективнее использовать рекламные поверхности

Компания SberCloud (ООО "Облачные технологии", входит в экосистему Сбербанка) и платформа наружной рекламы BookingBoard договорились о миграции маркетплейса и сервисов BookingBoard в облачную ИТ-инфраструктуру SberCloud. Подписание соглашения состоялось 4 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Теперь один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тыс. рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud – надежном и производительном облачном IaaS решении. Облако предоставит рекламному агрегатору вычислительные мощности и администрирование ИТ-ресурсов, необходимых для работы платформы.

"Миграция в облако SberCloud – логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты", – отметил гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов.

Он рассказал, что на фоне партнерства с BookingBoard компания планирует расширить спектр предоставляемых облачных услуг, в частности, среди сервисов SberCloud появится DSaaS – анализ больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Для BookingBoard миграция в облако упростит администрирование услуг по формированию рекламных кампаний, таргетированному подбору поверхностей и других клиентских сервисов. Причем использование облака SberCloud обойдется компании значительно дешевле, чем создание собственной ИТ-инфраструктуры, временные затраты на тестирование бизнес-инструментов также сократятся.

"Уверен, партнерство BookingBoard и SberCloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг", – подчеркнул гендиректор BookingBoard Валентин Тихонюк.